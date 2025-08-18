Emboscan y asesinan a 8 policías comunitarios en Guerrero

La comunidad de Ayutla acompaña a los policías abatidos el pasado 16 de agosto.

Vecinos del municipio de Ayutla, Guerrero, denunciaron el asesinato de ocho policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Señalaron que el ataque ocurrió la medianoche del sábado en la región de la Costa Chica.

De acuerdo con medios locales, las víctimas fueron emboscadas y otros cinco elementos resultaron heridos, informó la agencia Quadratín.

Hasta el momento, las autoridades estatales y federales no se han pronunciado sobre el hecho. No obstante, el municipio de Ayutla lamentó la muerte de los policías a través de redes sociales, donde expresó sus condolencias a familiares y a la comunidad.

El Tip: En octubre del 2023 asesinaron al líder de la UPOEG, Bruno Plácido, en Chilpancingo, por combatir al crimen organizado.

“La Honorable Casa de los Pueblos de Ayutla de los Libres lamenta profundamente el sensible fallecimiento de los Policías Comunitarios caídos el día de ayer. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amistades y a toda la comunidad, reconociendo su entrega y servicio en favor de la seguridad y el bienestar del pueblo”, señaló el mensaje oficial.

La Fiscalía General del Estado y la policía estatal no han emitido un reporte oficial. Sin embargo, en redes sociales circuló la versión de que autoridades del Gobierno de Guerrero realizaron un operativo coordinado con apoyo de elementos federales. En el lugar localizaron una camioneta dañada por disparos, sin registro de nuevas víctimas y establecieron una Base de Operaciones Mixta.

5 elementos de la UPOEG fueron heridos en la emboscada de Ayutla, Guerrero

El ataque se registró apenas unos meses después de la masacre ocurrida el 9 de abril en el municipio vecino de Tecoanapa, donde 11 personas fueron asesinadas. Aquella matanza tuvo lugar en la comunidad de Rancho Viejo y, aunque no está claro si se trató de un enfrentamiento entre grupos criminales rivales o de una disputa interna.

La UPOEG surgió en 2013 como policía comunitaria de civiles armados contra la delincuencia. La organización ha perdido presencia por disputas con otras agrupaciones y actos de corrupción. En 2023 asesinan a su líder Bruno Plácido.