Guatemala se encargará de obras de Tren Interoceánico en su territorio, aclara Sheinbaum

Ante las dudas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que Guatemala se encargará, bajo sus normas, de las obras que implique el tramo del Tren Maya que pasará por su territorio como se acordó este fin de semana.

Claudia Sheinbaum Pardo calificó como una “muy buena reunión” el encuentro que sostuvo con el Presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el primer ministro de Belice, John Antonio Briceño, con quienes se acordó el Corredor Biocultural Gran Selva Maya, que se extenderá por 5.7 millones de hectáreas.

“Vamos a poner del tren interoceánico, del tren del sur de la línea K de Ixtepec a Ciudad Hidalgo y que cruce Guatemala. Obviamente sería bueno aclararlo, eso ya lo haría Guatemala. No es que nosotros estaríamos construyendo los trenes, a menos que hubiera un convenio que ellos lo solicitaran sino ellos bajo sus propias normas, reglas, leyes, construyen la continuidad. Ahí hay un puente, que es el puente de la frontera, que hay que resolver y su aduana y después la continuidad del interoceánico”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este lunes en Palacio Nacional en su conferencia de prensa..

