Programas Sociales

Pensión Mujeres Bienestar 2025: hasta cuándo pueden registrarse mujeres de 60 a 62 años para recibir 3,000 pesos

Secretaría del Bienestar amplía la cobertura de la Pensión Mujeres Bienestar, que a partir de agosto incorpora a mujeres de 60, 61 y 62 años; revisa todos los detalles para recibir 3,000 pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 62 años.
Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 62 años. Foto: Cuartoscuro / Programas para el Bienestar / La Razón
Por:
César Huerta

Las mujeres adultas mayores en México reciben actualmente un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales a través de la Pensión Mujeres Bienestar, programa que hasta hace poco estaba dirigido únicamente a mujeres de 63 y 64 años.

Sin embargo, desde agosto la Secretaría del Bienestar amplió la cobertura para incorporar a mujeres de 60, 61 y 62 años, con la meta de llegar a más de 3.2 millones de beneficiarias en todo el país.

Este 18 de agosto, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum la fecha límite de registro y los requisitos para acceder a este programa social.

TE RECOMENDAMOS:
Claudia Sheinbaum, junto a Ricardo Monreal y Adán Augusto López, en una fotografía de archivo.
Tras reunión en Palacio Nacional

Sheinbaum ratifica a Adán Augusto López en el Senado: ‘Nunca se tocó un tema incómodo’

Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 62 años.
Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 62 años. ı Foto: programasparaelbienestar.gob.mx

Fecha límite y requisitos para registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar

Las mujeres de 60 a 64 años interesadas en recibir el apoyo económico de la Pensión Mujeres Bienestar tienen hasta el 30 de agosto para completar su registro.

Para inscribirse al programa, deberán presentar los siguientes documentos, en original y copia:

  • Identificación oficial vigente: INE, credencial del INAPAM, pasaporte, cédula profesional o constancia de identidad
  • CURP reciente
  • Acta de nacimiento legible
  • Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses: recibo de teléfono, luz, gas, agua o predial
  • Teléfono de contacto, celular y fijo
  • Formato Bienestar

¿Dónde y cuándo puedo registrarme a la Pensión Mujeres Bienestar?

La documentación puede entregarse en cualquiera de los 2 mil 400 Módulos de Bienestar instalados en todo el país, de lunes a sábado en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

Para ubicar tu módulo más cercano, puedes ingresar a la página oficial de la Secretaría de Bienestar: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/.

Toma en cuenta que el registro se realiza conforme a la letra inicial del primer apellido, según el siguiente calendario:

  • A, B, C: lunes 18 y 25 de agosto
  • D, E, F, G, H: martes 19 y 26 de agosto
  • I, J, K, L, M: miércoles 20 y 27 de agosto
  • N, Ñ, O, P, Q, R: jueves 21 y 28 de agosto
  • S, T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 22 y 29 de agosto
  • Todas las letras: sábado 23 y 30 de agosto

Al cumplir 65 años, las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar pasan automáticamente a formar parte de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que otorga un apoyo económico de 6 mil 200 pesos bimestrales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Rafael Caro Quintero fue entregado a Estados Unidos en febrero.
"Narco de narcos" reclamó estar incomunicado

EU pide a juez más tiempo para resolver medidas de confinamiento de Rafael Caro Quintero