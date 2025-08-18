Aclaran fechas de registro

Pensión Mujeres Bienestar y Adultos Mayores: registro y requisitos hasta el 30 de agosto

Abren registro a la Pensión Mujeres Bienestar para 60 a 62 años y para Adultos Mayores de 65; el plazo es del 18 al 30 de agosto

Mujeres de 60, 61 y 62 años se suman a los beneficiarios de la Pensión Mujeres Bienestar, compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Secretaría del Bienestar
En la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que un millón de mujeres de 63 y 64 años, ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar y continúa el registro de mujeres de 60, 61 y 62 años hasta el 30 de agosto, con el objetivo de alcanzar a finales de dicho mes, un universo total de 3.2 millones de mujeres beneficiadas.

“La Pensión Mujeres Bienestar es un compromiso de la Presidenta para con las mujeres y materializar la idea de que llegamos todas al Gobierno de México y es un reconocimiento para todas las mujeres”, explicó.

Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, durante la conferencia matutina para informar sobre los registros de las nuevas pensiones. ı Foto: Secretaría del Bienestar

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional señaló que, al 17 de agosto, 1.4 millones de mujeres se han registrado a la pensión en los Módulos de Bienestar, y la meta es registrar a 2.2 millones de personas en agosto de este año.

Exhortó a las mujeres de 60 a 64 años a acudir del 1 al 30 de agosto a cualquiera de los 2 mil 400 Módulos de Bienestar que brindan atención de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas, en todo el país y cuya ubicación se puede consultar en la página oficial de la Secretaría de Bienestar: www.gob.mx/bienestar. El registro se realiza de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, bajo el siguiente calendario:

Calendario ı Foto: Secretaría del Bienestar

Los requisitos para el registro son:

Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad)

  • CURP (impresión reciente)
  • Acta de nacimiento (legible)
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)
  • Teléfono de contacto (celular y de casa)
  • Formato Bienestar
Del 18 al 30 de agosto abre registro a Pensión de Adultos Mayores

Asimismo, Montiel Reyes, añadió que del 18 al 30 de agosto, como cada dos meses se realiza en todo el país el registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores a partir de los 65 años. Invitó a las personas adultas mayores de 65 años, acudir a los Módulos de Bienestar para realizar su registro de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Para conocer fecha, hora y ubicación de los Módulos de Bienestar, consultar la página oficial de la Secretaría de Bienestar: www.gob.mx/bienestar.

Consulta el calendario de registro por apellido y los requisitos necesarios en la página oficial de la Secretaría de Bienestar. ı Foto: Secretaría del Bienestar

Los requisitos son:

  • Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad)
  • CURP (impresión reciente)
  • Acta de nacimiento
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)
  • Teléfono de contacto (celular y de casa)
  • Las personas adultas mayores tienen la posibilidad de registrar una persona auxiliar que las represente en los trámites, y debe presentar los mismos documentos.

Explicó que el registro se realiza de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, bajo el siguiente calendario:

Calendario ı Foto: Secretaría del Bienestar

