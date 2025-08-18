Que sí van por la notaría

Así que la foto que Ivette Morán, esposa del exgobernador de Oaxaca Alejandro Murat, difundió en días pasados en la que muestra que concluyó su Curso de Formación de Aspirantes a Notario 2025 tiene mucho sentido. Y más aún que la constancia correspondiente se la haya entregado el Colegio de Notarios del Estado de México. Y es que de acuerdo con Reforma, fue en 2012 que el entonces gobernador de esa entidad, Eruviel Ávila, designó a Murat Hinojosa como titular de la Notaría 175 con sede en Cuautitlán Izcalli. Ah, pero resulta que el hoy senador de Morena solicitó licencia para separarse de la misma por un año, quedando en su lugar un interino, permiso que después se prolongó, porque el entonces priista quedó como gobernador de Oaxaca. Con ello, la información habría venido a corroborar que la familia sí está en pos de la notaría obtenida cuando navegaba con bandera tricolor. Ahora se verá si hay o no camino libre para recobrarla ya en tiempos con bandera guinda.