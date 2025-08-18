Sheinbaum ratifica a Adán Augusto López en el Senado: ‘Nunca se tocó un tema incómodo’

Claudia Sheinbaum, junto a Ricardo Monreal y Adán Augusto López, en una fotografía de archivo.

Adán Augusto López Hernández fue ratificado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como coordinador de Morena en el Senado de la República, aseguró Ricardo Monreal Ávila tras la reunión que sostuvieron este lunes en Palacio Nacional.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados descartó cambios en el Senado, luego de señalamientos por el caso de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de la organización criminal “La Barredora” mientras se desempeñaba como secretario de Seguridad de Tabasco durante la gubernatura de López Hernández.

“Lo que yo observé fue una actitud de respeto con Adán Augusto y de ratificación de su trabajo al frente del grupo parlamentario de Morena en el Senado”, declaró Ricardo Monreal al salir del encuentro.

“Para mí es un gesto de respeto y de una actitud institucional, que continúe trabajando”, agregó el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Tras la reunión con la presidenta, @RicardoMonrealA seguirá como coordinador de #Morena en el Senado, mientras que @adan_augusto continuará al frente de la bancada en San Lázaro. Monreal aseguró que @Claudiashein mostró respeto hacia Adán Augusto.



Video: @OnceNoticiasTV pic.twitter.com/ph1t7pKucG — Soledad Durazo Barceló (@SoledadDurazo) August 19, 2025

Durante la reunión, dijo, no se tocó el tema de Bermúdez Requena. “Hubo cercanía y afecto. [Sheinbaum y Adán Augusto] se conocen desde hace mucho tiempo y yo creo que la Presidenta es una mujer generosa. Nunca se tocó un tema incómodo, de discusión, de diferencia o de algún reclamo por parte de ella”, comentó.

Tras dos horas de reunión, Ricardo Monreal explicó que la Presidenta Claudia Sheinbaum “estaba de buen humor” y que el encuentro se concentró en los temas pendientes del Legislativo, como la reforma electoral, a dos semanas de que arranque el período ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión.

Más temprano este lunes, durante su conferencia matutina, Sheinbaum adelantó que presentaría a los parlamentarios las iniciativas que se remitirán, entre ellas reformas a la Ley Aduanera, las complementarias de la reforma judicial, así como el Paquete Económico.

Por su parte, esta noche Adán Augusto López Hernández salió de Palacio Nacional sin ofrecer algún comentario a las y los periodistas.

cehr