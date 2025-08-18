Temblor en México HOY 18 de agosto: Noticias AL MOMENTO de sismos

Esta es la actividad sísmica de hoy, 18 de agosto.

México está ubicado en una zona de alta sismicidad, por lo que son frecuentes los movimientos telúricos, especialmente en la zona sur (Guerrero, Chiapas y Oaxaca), así como la zona centro del país, donde se ubica la capital mexicana.

Por ello, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) lleva un monitoreo de todos los sismos que se registran en territorio nacional, desde los más fuertes hasta aquellos más pequeños, es decir, con magnitud menor a 3.0, considerados microsismos, los cuales son frecuentes en la Ciudad de México.

Imagen ilustrativa de un sismógrafo. ı Foto: Adobe Stock

Aunque todo el tiempo ocurren sismos —pues son parte de la naturaleza del movimiento de las placas tectónicas—, solo algunos requieren atención especial por su repercusión en el territorio del estado donde se originó o de las entidades cercanas.

Estos son todos los sismos registrados hoy 18 de agosto.

Este lunes 18 de agosto se registró un sismo magnitud 4.0 ubicado 76 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 03:13 horas.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 76 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 18/08/25 03:13:45 Lat 14.46 Lon -92.82 Pf 25 km pic.twitter.com/uj5sDnZviy — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 18, 2025

Más temprano, a las 01:55 horas, ocurrió un sismo magnitud 4.0 localizado 76 kilómetros al sur de Salina Cruz, Oaxaca.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 76 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX 18/08/25 01:55:45 Lat 15.51 Lon -95.03 Pf 16 km pic.twitter.com/phuPy5WqfV — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 18, 2025

Minutos antes, a las 01:48 horas, se registró un sismo magnitud 4.0 con epicentro 199 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 199 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS 18/08/25 01:48:25 Lat 14.23 Lon -94.29 Pf 16 km pic.twitter.com/D0hmdTj08o — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 18, 2025

Mientras que, en la madrugada, a las 01:20 horas, se presentó un sismo magnitud 4.0 localizado 54 kilómetros al sur de Salina Cruz, Oaxaca.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 54 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX 18/08/25 01:20:01 Lat 15.69 Lon -95.20 Pf 61 km pic.twitter.com/Oc42My8xKU — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 18, 2025

¿Qué hacer en caso de sismo?

Un sismo es un evento impredecible, por lo que más vale conocer las medidas de prevención para llevar a cabo antes, durante y después de un episodio de este tipo.

Antes:

Establecer un plan de emergencia familiar y ubicar zonas seguras y rutas de evacuación

Revisar y asegurar muebles u objetos que puedan caer

Tener a la mano un botiquín , linterna, radio a pilas y documentos importantes

Participar en simulacros y prepararse para mantener la calma

Durante:

Mantener la calma y, en caso de poder evacuar, protegerse, preferentemente bajo una mesa resistente

Alejarse de ventanas, vidrios , puertas y objetos que puedan caer

No usar elevadores ni salir corriendo ; si va en vehículo, detenerse en lugar seguro y quedarse dentro

Seguir el plan de emergencia establecido y ayudar a personas vulnerables

Después:

Revisar si hay heridos y brindar primeros auxilios si es necesario

Evitar caminar descalzo o en lugares oscuros ; controlar fugas de gas, agua y electricidad

No usar fósforos o llaves eléctricas ; usar linternas a pilas para iluminarse

Estar informado por medios confiables , colaborar con autoridades y evitar difundir rumores

Revisar la seguridad estructural del lugar antes de volver a entrar

