Abel contra Caín

En un capítulo más del pleito, cada vez más abierto, que se traen el senador Saúl Monreal, y su hermano, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, el primero pidió ayer que se investigue a la Secretaría del Bienestar estatal, por “presunta corrupción” en el manejo de programas sociales. En conferencia de prensa, el legislador dijo a conocer casos de personas que recibían apoyos para adultos mayores, pero “de la noche a la mañana ya no están dentro del padrón; pareciera que cobran su dinero”. Y criticó el retiro de un programa de créditos para comerciantes instalados cerca de donde se iba a construir el Viaducto Elevado. Curioso: los dos hermanos con nombres bíblicos protagonizan la pugna fraternal que relata el libro sagrado. Hay quienes interpretan los cada vez más frecuentes calambres de Saúl contra David como la confirmación de que el senador le apuesta a competir por la gubernatura por un partido de la 4T, que no será ni Morena ni el PT. ¿Será?

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Poza Rica en vilo