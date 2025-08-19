Arrancan Rutas de la Salud; aseguran abasto de medicamento mensual; oncológicos ya se entregaron: CSP

Este martes arrancó el programa Rutas de la Salud, con el cual se buscará asegurar el abasto de medicamentos en más de ocho mil clínicas del primer nivel de atención en la República Mexicana, por medio de entregas mensuales.

En este contexto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que desde la semana se hizo la entrega de medicamentos oncológicos.

Durante la conferencia de prensa, Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS Bienestar, precisó que estas entregas serán para las 23 entidades que suscribieron el acuerdo con dicho esquema de salud federal.

Para este mes, la entrega comienza este 19 de agosto y concluirá el sábado 23, con una entrega programada de 10 mil 497 kilos de medicamentos, de 147 claves, a ocho mil 61 unidades médicas por medio de mil seis rutas de entrega.

“De lo que se trata es de armar un stock logístico, es decir, un paquete ordenado y sistemático que esté homologado en todos los centros de salud… Son mil 900 piezas por cada kit y eso asegura que durante todo un mes el médico tenga un suministro estable, un stock permanente de medicamentos mensuales. Eso se va a repetir mes con mes. Hoy iniciamos, pero cada mes vamos a estar mandando este paquete preparado y homologado de medicamentos y de volumen estandarizado”, subrayó.

Al enlazarse por videollamada desde sus estados y entre dificultades para pronunciar los apellidos de los titulares de las dependencias federales de salud, las y los gobernadores de los 23 estados adscritos a IMSS Bienestar agradecieron la iniciativa federal para garantizar el abasto de fármacos e insumos para toda la población.

La mandataria federal comentó que el retraso que se llegó a registrar en la entrega de medicamentos se debía a los procesos burocráticos por los que pasaba la entrega.

“En el caso del IMSS Bienestar, falta todavía un proceso de digitalización. Había mucho retrasos burocráticos en este proceso, entonces ya se determinó que el número de medicamentos que tienen que tener los centros de salud van a ir cada mes permanentemente y se va a ir digitalizando todo el proceso, entonces a partir de hoy entra este nuevo proceso de distribución de medicamentos. De aquí al fin de semana se reparten en los centros de salud y van a seguir haciéndolo”, dijo.

Además de mencionar que la próxima semana también se continuará con la entrega de fármacos contra el cáncer, aseguró que desde la pasada ya se había iniciado con su distribución.

“La próxima semana inicia la distribución de esta misma forma en todos los hospitales, los oncológicos ya tuvieron su distribución la semana pasada entonces pues vamos avanzando y mejorando este gran sistema de salud del IMSS bienestar”, subrayó.

