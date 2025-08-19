Aumenta Claudia meta de viviendas de 1.2 a 1.8 millones

La meta de nuevas viviendas y mejoramientos de las mismas creció a un millón 800 mil proyectos, anunció este lunes la Presidenta Claudia Sheinbaum, plan al que además se añadió una flexibilización de los requisitos de acceso a créditos por parte del Infonavit y se precisó la metodología por la cual se llevará a cabo un sorteo de las viviendas para las personas no derechohabientes.

Con estos planes a cargo del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), la mandataria comentó que será algo “excepcional”, porque no se había realizado algo igual.

58 módulos de inscripción instaló Conavi en 20 estados

“Las viviendas además son dignas, de 60 metros cuadrados. Entonces, el objetivo es generar acceso a la vivienda como un derecho para las y los mexicanos; son 3.6 millones de familias que se van a ver beneficiadas por el programa de Vivienda para el Bienestar”, expuso.

Además, en lo planeado para 2025, el avance reportado por la titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega, fue de 71 por ciento, con 370 mil proyectos avanzados.

A través del programa Vivienda para el Bienestar se ha beneficiado a un millón 564 mil personas con quitas, condonaciones y liquidaciones en créditos: 149 mil del Fovissste y un millón 415 mil del Infonavit.

Sobre los hogares para no derechohabientes, el director de Conavi, Rodrigo Chávez Contreras, explicó que los créditos para adquirir una vivienda nueva a través de ese instituto serán sorteados en una asamblea.

Para ello, del 26 al 18 de agosto se realizará una visita domiciliaria con el fin de realizar un estudio socioeconómico a las familias, para valorar en qué condiciones se encuentra su vivienda. El sorteo será el 14 de noviembre.

“En la medida que se están registrando mucho más de la vivienda que estamos construyendo, se va a hacer un sorteo, no habrá listas, no habrá este ‘dedazo’, etcétera; se va a hacer a través de un sorteo priorizando a las familias con más necesidad”, dijo.

Asimismo, Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, anunció un nuevo modelo de otorgamiento de crédito en el cual, en lugar de requerir mil puntos y el cumplimiento de 10 requisitos, ahora se solicitarán únicamente 100 puntos y cinco requisitos.