Crece 40% el miedo a ser víctima de delitos en capital de Campeche

Elementos del orden custodian el sitio en donde un hombre fue ejecutado, en la calle Opal de la capital de Campeche, el pasado viernes.

La percepción de inseguridad en el municipio de Campeche, la ciudad más importante del estado y con el mayor número de habitantes, registró un incremento en la percepción de inseguridad de 40 por ciento, de acuerdo con cifras del Inegi.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que elabora el órgano autónomo, correspondiente al segundo trimestre de este año, reveló que, en este periodo, la percepción de inseguridad en la ciudad de Campeche fue de 69.3 por ciento, mientras que en el mismo lapso del 2024 el indicador estaba en 49.7 por ciento, lo que representa alza de 40 puntos porcentuales.

El Dato: El martes de la semana pasada se entregaron a la justicia Yeshua “N” y Jorge “N”, señalados de participar en la violación tumultuaria de la joven Susan Saravia.

Estas cifras coinciden con el aumento en la incidencia de tres delitos de alto impacto en la capital de la entidad gobernada por Layda Sansores, de acuerdo con cifras del Observatorio Nacional Ciudadano, al comparar el primer semestre de 2024 con el mismo periodo de este 2025.

TE RECOMENDAMOS: INE presupuesto 2026 Fantasma de recorte crispa a los partidos

En homicidio doloso el alza fue de 240 por ciento, al pasar las carpetas de investigación de cinco entre enero y junio de 2024 a 17 en el presente año. Apenas el pasado viernes, en la unidad habitacional Colonia, sobre la calle Opal, el conductor de un automóvil fue ejecutado, cuando dos sujetos que circulaban en una motocicleta lo alcanzaron y le dispararon.

En tanto, el delito de narcomenudeo pasó de 67 a 107 expedientes entre enero y junio de 2024 y el mismo lapso del presente año, lo que significa un aumento de 60 por ciento, mientras que el de violación creció 17 por ciento, al pasar las víctimas de 57 a 67 entre un periodo y otro.

8 mujeres son violadas cada día en promedio en el estado de Campeche

Uno de los casos de violación cometidos en el primer semestre de este 2025 en la capital de Campeche fue el que sufrió la joven de 22 años Susan Saravia, quien denunció en sus redes sociales que fue víctima de un ataque sexual tumultuario por tres de sus amigos, en un departamento, el pasado 31 de marzo.

Ayer, un juez de control de la entidad federativa vinculó a proceso penal a Yeshua “N” y Jorge “N”, señalados como presuntos responsables, junto con Ángel “N”, del delito de violación, en agravio de la joven Susan Saravia.

Durante una audiencia realizada en el Centro de Readaptación Social de San Francisco Kobén, el impartidor de justicia confirmó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de los dos imputados y fijó un plazo de dos meses para realizar la investigación complementaria por parte de la Fiscalía estatal.

Respecto al aumento en la inseguridad en Campeche, el investigador de la Universidad Autónoma del Carmen, Moisés Frutos Cortés, reconoció que, a pesar de ser un estado muy tranquilo, con menos de un millón de habitantes, los índices de violencia se han incrementado en los últimos años.

“Por ejemplo, en el caso de los robos a casa habitación y los homicidios, se han incrementado en los últimos años, y en ese sentido la percepción de inseguridad en las principales ciudades es muy alta”, dijo el especialista en la materia.

El catedrático agregó que la población está decepcionada de los cambios prometidos en materia de seguridad tras la llegada de la actual gobernadora, Layda Sansores, sobre todo porque no se ha invertido lo suficiente en este campo.

“En términos generales, creo que el Gobierno de Layda ha decepcionado en varias aristas, no sé si es un Gobierno que tiene poco dinero, pero el poco que le llega se está canalizando más a los programas sociales, que le dan impulso a la clientela política”, dijo.

También comentó que, aunque la “plaza no está caliente” como sucede en Cancún o Playa del Carmen, y no hay enfrentamientos entre cárteles tan seguido, es “innegable la presencia del crimen organizado en el estado”.

Frutos Cortés añadió que históricamente Ciudad del Carmen y Campeche han sido rutas del paso de drogas y hay una que casi nunca se ha estudiado a profundidad, que es por el lado de la zona fronteriza con Chetumal y Belice.

“Esa zona ha sido muy poco estudiada, pero todo mundo sabe que municipios como Candelaria y Escárcega están plagados de ranchos donde proliferan los grupos de la delincuencia organizada; hace más de 30 años que esto viene sucediendo, y se ha disimulado de alguna manera, porque no hay enfrentamientos como en otros estados”, expresó.

El especialista aseveró, además, que algunos dueños de restaurantes han mencionado, aunque no públicamente, que son víctimas de extorsión en la zona del malecón costero, un atractivo turístico de Ciudad del Carmen.

Comentó: “El cobro de piso ya es algo común, no a todos, pero sí a los restaurantes más de moda y más visitados; es difícil saber qué grupos operan, porque ellos mismos se identifican como parte del Cártel de Sinaloa o del que tiene presencia en el Golfo”.

El investigador de la Universidad Autónoma del Carmen añadió: “Digamos que no estamos en los niveles de pánico como en otras partes del país, eso sí hay que reconocerlo, no sé si por un pacto entre el Gobierno y los grupos; no se han visto enfrentamientos entre cárteles, pero sí algunos ajustes, que cada vez son más frecuentes, digamos, uno por mes”.

Moisés Frutos Cortés pidió que se hagan foros donde el Gobierno se acerque a la gente y participen las universidades y las asociaciones civiles para coadyuvar en la seguridad, ya que los consejos ciudadanos “están burocratizados”.