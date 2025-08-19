EU negará beneficios migratorios a antisemitas, antiestadounidenses y terroristas

Actividades antiestadounidenses, terroristas o antisemitas serán factores para negar los beneficios migratorios de vivir y trabajar en Estados Unidos, luego de que inició la actualización de las directrices del manual de políticas de los funcionarios encargados de las solicitudes.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que los empleados de esta oficina deberán considerar dichos elementos en ciertas solicitudes de beneficios que requieren su discreción.

Como parte de esa revisión, USCIS incluyó la actividad antiestadounidense entre los temas que se someten a verificación en redes sociales, lo que será “un factor abrumadoramente negativo” en cualquier análisis a discreción de un funcionario.

Beneficios no deben otorgarse a quienes “desprecian” a EE.UU

En este sentido, Matthew Tragesser, portavoz de USCIS, dijo que los beneficios migratorios en Estados Unidos “no deben otorgarse a quienes desprecian al país” y subrayó que en la medida de lo posible se realizarán rigurosas investigaciones en cada caso.

“Los beneficios migratorios, incluyendo vivir y trabajar en Estados Unidos, siguen siendo un privilegio, no un derecho”, agregó.

Para ciudadanía, valoran “atributos positivos” de extranjeros

Este anuncio se suma a un reciente memorando en el que USCIS instruyó que los extranjeros que solicitan la ciudadanía deben demostrar que “han sido y siguen siendo personas de buen carácter moral” , conocido como GMC.

“De ahora en adelante, los funcionarios del USCIS deben considerar los atributos positivos de un extranjero y no simplemente la ausencia de mala conducta”, se lee en el memorando.

Los atributos positivos pueden incluir una participación comunitaria activa, logros educativos, vínculos familiares, un historial laboral estable y legal, y una conducta financiera responsable, como el cumplimiento de las obligaciones tributarias, entre otros.

Bajo la nueva política, los funcionarios también pueden ampliar la definición de factores descalificadores, si así lo consideran, como infracciones de tránsito reiteradas.

