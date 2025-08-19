Fantasma de recorte crispa a los partidos

Representantes de los partidos políticos ante el Instituto Nacional Electoral (INE) se confrontaron ante el eventual recorte de recursos al financiamiento público que sería parte de una reforma electoral.

Durante la discusión del anteproyecto de presupuesto 2026, que prevé el reparto de siete mil 737 millones de pesos para los diversos institutos políticos, Víctor Hugo Sondón, representante del PAN, argumentó que el origen de dichos recursos no es un privilegio, sino una conquista democrática que responde a la necesidad de evitar que dinero de procedencia ilícita del narcotráfico, delincuencia organizada o de desvíos gubernamentales contaminen las elecciones.

La priista Marcela Guerra lo secundó este señalamiento, al afirmar que el financiamiento público no es un lujo, sino un dique e inversión para la democracia. “Reducir drásticamente el financiamiento público, abre la puerta a lo más peligroso: la infiltración del dinero ilícito del crimen organizado”, dijo.

El morenista Ernesto Prieto respondió que hay una preocupación por la pérdida de privilegios de los partidos. “Creen que se van a quedar sin presupuesto porque al final eso es lo único que les interesa, hacer negocios al amparo del poder”, señaló.

El también morenista Guillermo Santiago Rodríguez cuestionó que el líder del PRI, Alito Moreno, ocupe una curul plurinominal cuando “utilizan el fuero para protegerse y no rendirle cuentas a la ley”.

El priista Emilio Suárez reviró: “deje de preocuparse por Alito Moreno, mejor pregúntale a Andy. ¿Cómo se gastó 47 mil pesos en una cena en Japón?”.

Juan Ignacio Zavala, representante de MC, recordó las alianzas entre Morena y el PRI. “Se le olvida mencionar el caso de Cuauhtémoc Blanco, quien, por cierto, utilizó su fuero constitucional para que no se le investigara por una acusación de violación”, acusó.