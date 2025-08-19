‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 19 y 20 de agosto

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’ Martimiércoles ’ que no te puedes perder este 19 y 20 de agosto. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.

Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.

Ofertas en frutas y verduras

Aguacate Hass: $29.50 el kilo

Cebolla blanca: $16.50 el kilo

Sandía blanca rayada: $8.50 la pieza

Plátano Chiapas: $13.50 el kilo

Cereza natural: $75.00 el kilo

Jamaica: $170.00

Pera Bartlett: $34.50 el kilo

Tuna: $26.50 el kilo

Papa blanca: $29.50 el kilo

Champiñón: $68.50 el kilo

Esparrago verde 454g: $78.90

Ofertas en carnes y pescados

Molida de res: $142.00 el kilo

Milanesa de pollo: $198.00 el kilo

Pechuga sin hueso de pollo: $186.00 el kilo

Milanesa de cerdo: $104.00 el kilo

Filete Tilapia: $109.00 el kilo

No es un día cualquiera hoy comienza el #MartiMiércoles de Chedraui 🥑🍉 Momento de compartir con tu familia las frutas y... Publicado por Chedraui en Martes, 19 de agosto de 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT