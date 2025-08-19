‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 19 y 20 de agosto

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’Martimiércoles’ que no te puedes perder este 19 y 20 de agosto. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.
Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.
Ofertas en frutas y verduras
- Aguacate Hass: $29.50 el kilo
- Cebolla blanca: $16.50 el kilo
- Sandía blanca rayada: $8.50 la pieza
- Plátano Chiapas: $13.50 el kilo
- Cereza natural: $75.00 el kilo
- Jamaica: $170.00
- Pera Bartlett: $34.50 el kilo
- Tuna: $26.50 el kilo
- Papa blanca: $29.50 el kilo
- Champiñón: $68.50 el kilo
- Esparrago verde 454g: $78.90
Ofertas en carnes y pescados
- Molida de res: $142.00 el kilo
- Milanesa de pollo: $198.00 el kilo
- Pechuga sin hueso de pollo: $186.00 el kilo
- Milanesa de cerdo: $104.00 el kilo
- Filete Tilapia: $109.00 el kilo
