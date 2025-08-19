Poza Rica en vilo

Algo que pasó un tanto de noche, pese a su relevancia, nos comentan, fue el fallo del Tribunal Electoral de Veracruz del pasado domingo, por el que se ordena el recuento total de los votos de la elección en el municipio de Poza Rica. Con esta decisión, tomada por mayoría, el TEV puso en duda el triunfo del candidato de MC, Emilio Olvera Andrade, y le dio una luz de esperanza a Morena, que compitió con Adanely Rodríguez. El asunto no es menor, pues se trata de una demarcación ubicada en el norte de Veracruz, región bastante golpeada por la ola de violencia desatada desde hace un mes. Hay quienes alertan que un movimiento de resistencia civil de alguna de las partes que se disputan el control político, puede caer como una chispa en pasto seco. Por lo pronto, el partido naranja anunció ayer que impugnará la orden de recontar los votos, por lo que la última palabra la tendrá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pendientes.