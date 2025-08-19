Saltan irregularidades en actos Toledo Jamit

Detrás de Armando Constantino Toledo Jamit, exsecretario de gobierno de Campeche con Layda Sansores, hay un historial de irregularidades, además de ser accionista de cinco empresas dedicadas al campo y la construcción, en 2017 fue exhibido por la desaparición de dos tractores de los 16 que destinó la Federación a ese estado, lo que representó un desfalco al erario de 14 millones 400 mil pesos, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

A la par que fungía como servidor público en los gobiernos campechanos con el priista Alejandro Moreno Cárdenas, y recientemente con Sansores San Román, Toledo Jamit era accionista de las compañías Agrícola Palma Sola, con 97 por ciento; Marathon, 90 por ciento; Marathon Energía, 80 por ciento; Tractosur, 60 por ciento, y Frutas Tropicales de Campeche, 59 por ciento.

El Dato: Armando toledo aparece como socio de Mario Ávila, ligado a presuntos sobornos a funcionarios de Pemex y prófugo de la justicia estadounidense.

Este personaje se hizo famoso luego de que fuera grabado recibiendo fajos de dinero en una de las oficinas del Palacio de Gobierno de Campeche, al igual que otros dos funcionarios de Sansores, Raúl Aarón Pozos Lanza y Rocío Abreu Artiñano, en mayo de 2021.

Otro de los escándalos donde se vio envuelto Toledo Jamit en 2016, fue en el despojo de un terreno de 280 hectáreas mediante escrituras falsas, en agravio del productor agrícola José Carmen Medina Razo, ubicado en la carretera Villahermosa-Escárcega, kilómetro 161, cerca de su empresa Frutas Tropicales de Campeche para expandir su proyecto de siembra de palma de aceite.

Para el senador del PAN, Marko Cortés, este escándalo donde aparece como socio Armando Constantino con Mario Ávila, ligado a presuntos sobornos a funcionarios de Pemex y actual prófugo de la justicia de EU, en la conformación de la empresa Penta Financial, S.A.P.I. de C.V., Sofom, ENR, es un caso más de la “pus de corrupción” que hay en los gobiernos de Morena.

“Mientras más se escarba a los casos de los morenistas sale más corrupción, brota más como de un cuerpo infectado, le apachurras y le brota la pus. Eso es lo que está pasando, están completamente llenos de corrupción, unos y otros, y este caso se está sabiendo por el conflicto que traen entre ellos, Layda y Adán Augusto”, dijo a La Razón.

El exdirigente nacional panista se pronunció porque haya una investigación a fondo donde se deslinden responsabilidades y se sancione a los involucrados por parte del gobierno de Sansores San Román, en lugar de que ande persiguiendo a periodistas.

“Se tiene que ir al fondo, se tiene que sancionar a todos los que sean responsables; una investigación seria y con deslinde de responsabilidades, no puede haber tanta impunidad en el país, ése es el problema, que todos bajo el manto de la impunidad de Morena, pues hacen lo que quieren y lo único que sabemos son los periodicazos, de las acciones de la procuraduría, nada”, dijo.

Cortés deslindó a su partido de haber propuesto como candidato al gobierno de Campeche a Mario Ávila Lizárraga, buscado por la justicia de EU, ya que, aclaró, fue una coalición la que lo lanzó, en la cual, el PRI llevaba mano.

“Mientras Layda persigue periodistas, PIB cae 16%”

El líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira, dijo que: “Mientras Layda Sansores persigue periodistas, el PIB en Campeche cayó 16 puntos. Están viviendo una tragedia”.

Señaló que Layda es el ejemplo de las formas de actuar de gobiernos morenistas y recordó que mientras la gobernadora de Campeche celebraba su cumpleaños en París, Campeche se encuentra en una mala situación.

El domingo, tras ser acusada de realizar un viaje lujoso a Europa, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, aclaró que el Congreso del Estado le dio un permiso de seis días para pasarlos con su familia.

“Pues sí, ahora todo el mundo tiene derecho a irse a todos lados, ¿no?, ¿Cómo hace unos años, al que se le tenía la ocurrencia de tener una idea, lo acosaban y lo culpaban de mal mexicano”, dijo respecto al viaje que hizo la mandataria campechana a Países Bajos.

Asimismo el priista dijo: “Campeche está al borde del fracaso económico, no hay obra pública, el sexenio de Layda está viendo próximo su fin y está viendo sus complicaciones”.

Moreira afirmó que Campeche atraviesa una crisis profunda: “su PIB cayó, su empleo se fue por los suelos, no hay obra pública estatal —dentro de las federales, el Tren Maya es un fracaso— y está envuelta en una crisis de libertades, porque está censurando a la prensa un día sí y otro también”.

Señaló que morenistas como Andrés Manuel López Beltrán deben explicar de “dónde sacan dinero para hacer viajes al extranjero… yo creo que tendría que explicarnos a todo México, bueno, de dónde sacan dinero para hacer esos viajes, es claro”.

El coorcinasdor del tricolor reprochó que “lo más lamentable es que durante años nos hemos tenido que chutar, como dicen, un discurso de una falsa modestia, de una falsa austeridad, de una falsa medianía, que lo repiten”.

Moreira mencionó además, que donde aplicaron la austeridad, fue a grados de austericidio, como en la compra de medicinas, en el desarrollo social y en la educación.