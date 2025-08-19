Y aún no hay iniciativa

Aún no hay iniciativa, pero el tema de la reforma electoral ya tiene encendidos a muchos. Y es que resulta que ayer en el INE durante la sesión en la que se aprobó el anteproyecto de presupuesto para el 2026, Morena, PRI, PAN y MC se sacaron sus trapitos al sol: desde que los líderes de partidos han aprovechado las listas de pluris para hacerse de fuero y proteger sus intereses, pasando porque Morena prometió que devolvería la mitad de su financiamiento público y no regresó ni un centavo. MC, al que le echaron encima el perder distritos, le respondió a Morena, recordándole que el PRI votó con el partido guinda para evitar que desaforaran a Cuauhtémoc Blanco, acusado de presunta violación. Otro tema que también salió a relucir en la discusión fue el de Andy López Beltrán, luego de que los priistas pidieron a los morenistas dejar de preocuparse por Alito Moreno, y mejor preguntarle a Andy cómo se gastó 47 mil pesos en una cena en Japón. Ahí nomás una prueba del intercambio. Y cuando empiece el debate ya en forma, agárrense.

