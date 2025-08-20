Deporta EU a Julio César Chávez Jr.

El embajador de EU en México, Ronald Johnson, compartió la imagen de la deportación del pugilista, ayer.

Julio César Chávez Jr. fue deportado a México, luego de que en julio las autoridades migratorias de Estados Unidos lo detuvieron en Studio City, California, por lo que ahora deberá enfrentar en el país cargos por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó ayer que el hijo del boxeador del mismo nombre fue deportado a nuestro país: “No sé si ayer (lunes) u hoy (martes) en la mañana, pero nos informaron que a México, que iba a llegar a México”.

Chávez junior fue ingresado la madrugada del martes al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 11 de Hermosillo, Sonora, un penal de máxima seguridad, tras ser entregado por las autoridades estadounidenses.

El Tip: El exboxeador Julio César Chávez defendió a su hijo y dijo no sentirse preocupado porque no pertenece a ningún cártel, y que es inocente, y dijo confiar en la justicia.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que enfrenta una orden de aprehensión vigente desde marzo del 2023 por presuntos vínculos con el crimen organizado y tráfico de armas.

Su traslado se realizó bajo un fuerte operativo de seguridad desde la Garita Dennis DeConcini, en Nogales, Sonora, donde fue entregado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a las 11:53 horas del lunes 18 de agosto.

El boxeador fue detenido en Los Ángeles por violaciones migratorias, pero su captura y deportación obedece a una solicitud formal del Gobierno mexicano, que lo señala como presunto colaborador del Cártel de Sinaloa.

Se esperaba que ayer mismo se definiera su situación jurídica y se especificaran los cargos, pero hasta el cierre de esta edición no había ocurrido así.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, Chávez Jr. ingresó legalmente a EU en agosto del 2023 con una visa de turista B2, válida hasta febrero del 2024.

Posteriormente, el 2 de abril del 2024, solicitó la residencia permanente legal, argumentando matrimonio con una ciudadana estadounidense, quien previamente estuvo relacionada con el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.