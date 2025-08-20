FGR emite ficha roja contra Simón Levy por daños a la propiedad

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de Agencia de Investigación Criminal y su Unidad de Asuntos Policiales Internacionales solicitó a la Interpol la emisión de una ficha roja contra Simón Levy.

El caso en contra de Levy se encuentra bajo el proceso penal que se sigue en la Ciudad de México, donde se dictó una orden de aprehensión cuenta por la probable responsabilidad de la comisión del delito de daño a la propiedad

En Washington, Estados Unidos ya se ha activado su búsqueda para que se realice su detención, tras lo que se pide que una vez asegurado, deberá ser entregado a las autoridades mexicanas para continuar con el procedimiento legal.

Simón Levy ı Foto: Instagram de Simón Levy

La acusación establece que Levy habría ocasionado daños a la propiedad, motivo por el cual se le imputan responsabilidades penales. El juez ya había determinado que existían los elementos suficientes para girar orden de captura.

Simón Levy, nacido en la Ciudad de México en 1979, fungió como subsecretario de Planeación y Política Turística y enfrenta este proceso desde el año 2020.

Cabe señalar que la ficha roja de Interpol es un mecanismo que facilita la localización y detención provisional con fines de extradición en más de 190 países.

LMCT