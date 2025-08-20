FGR también indaga percance del Tren Maya, precisan en Mañanera de CSP

El percance ferroviario registrado ayer en un tramo del Tren Maya no solo está a cargo de la Comisión interna para atender estos accidentes, sino también a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), reportó Óscar David Lozano, director general de esta obra, quien señaló que la desviación de uno de los vagones es algo que no de haber ocurrido.

“Activamos de manera inmediata la Comisión Dictaminadora de Accidentes Ferroviarios del Tren Maya y también reportamos a la Fiscalía General de la República para que los peritos vinieran a hacer una evaluación de los daños y a verificar cuáles fueron las causas del percance de vía”, declaró Óscar David Lozano.

Ayer por la tarde, mientras el tren transitaba con pasajeros a bordo sobre Izamal, Yucatán, uno de los vagones salió de la vía, que hizo que el servicio se pausara y los usuarios fueran desalojados.

El director acudió a la conferencia presidencial a exponer lo ocurrido, respecto de lo cual hasta ahora únicamente se ha conseguido identificar un movimiento del aparato de cambio sobre la vía y sobre lo que aún no se sabe qué lo provocó.

“¿Qué es lo que sucedió? Es una anomalía que tenemos que analizar porque eso no debería haber pasado en el diseño del sistema ferroviario”, dijo.

Una vez determinadas las causas, se establecerán medidas correctivas. No señaló si se prevé alguna sanción contra quien resulte responsable.

Una vez determinadas las causas, se establecerán medidas correctivas. No señaló si se prevé alguna sanción contra quien resulte responsable.

Además de ratificar que ningún pasajero ni personal resultó herido, el director señaló que el servicio no se interrumpió; únicamente se registró un retraso de 45 minutos, ya que de las 16:20 horas, tiempo en el que se dio el percance, el siguiente tren pasó a las 17:05 horas.

