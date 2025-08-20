Funcionarios brasileños se reunirán con Sheinbaum próxima semana; Macron, antes que terminar año

Descarta salidas al extranjero en lo que resta del año

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó tener más viajes al extranjero en lo que resta del año y señaló que en las próximas semanas y meses se quedará a recibir visitas de países como Canadá o Brasil, cuyos funcionarios visitarán México antes de que concluya el año.

“No, no pienso salir de aquí a diciembre”, dijo en su conferencia matutina.

Como resultado de las diversas reuniones sostenidas con líderes de estado en la primera mitad del año, recordó que la próxima semana vendrán secretarios de Estado de Brasil, y también se alista la llegada del primer ministro de Canadá, Marck Carney.

TE RECOMENDAMOS: Ministros electos revisaron proyectos Ministros electos plantean repartir rezago de asuntos de la Corte en Tribunales y Juzgados

Asimismo, se contempla que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, antes de diciembre de este 2025.

🔴🇺🇸“Es probable” que el Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, viaje a México para la firma del acuerdo en materia de seguridad, adelanta la presidenta Claudia Sheinbaum.



🇫🇷Anunció que, en lo que resta del año, también viene el presidente de Francia, Emmanuel Macron, así… pic.twitter.com/93tnJEzY3v — Azucena Uresti (@azucenau) August 20, 2025

“Viene un a finales de este mes, la próxima semana, eh secretarios de Estado de Brasil viene el primer ministro de Canadá, va a venir el presidente de Francia de aquí a diciembre, entre otros”, dijo.

En cuanto a la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que se mantiene prevista su visita “para poder cerrar el acuerdo de seguridad”.

En días pasados, los cancilleres de México, Juan Ramón de la Fuente, y de Canadá, Anita Anand, se reunieron este martes para preparar la visita de Marck Carney a México.

Dicho encuentro se dio después de la visita que realizaron la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, y el ministro de Finanzas e Ingresos Nacionales, François-Philippe Champagne, a la Presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT