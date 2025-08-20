Lilly Téllez discute con Noroña por presencia de Adán Augusto en la Permanente: ‘líder de un cártel en el Senado’

Lilly Téllez García, senadora del PAN, sostuvo un ríspido intercambio de palabras con el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, durante la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, a raíz de la presencia de Adán Augusto López Hernández.

En un momento, Téllez alzó la voz para exigir la salida del exsecretario de Gobernación de la antigua casona de Xicoténcatl, a quien señaló como líder de “La Barredora” por el caso de Hernán Bermúdez Requena, señalado como fundador de ese grupo criminal cuando se desempeñaba como secretario de Seguridad en Tabasco, bajo la gubernatura de López Hernández.

Ante el altercado, Fernández Noroña pidió orden y respeto en la asamblea. Téllez guardó silencio, pero la senadora del Partido del Trabajo (PT), Yeidckol Polevnsky, salió en defensa de Adán Augusto y arremetió contra la panista.

“Necesitamos respeto (...) no puede alguien pararse a poner en mal a un partido que merece respeto, a legisladores que son muy respetables. Entonces, por favor, traigan un psiquiatra, una camisa de fuerza, lo que sea, pero controlen este episodio vergonzoso”, comentó la petista.

Antes de concluir la sesión, Téllez retomó sus reclamos a gritos, lo que provocó una respuesta de Noroña: “Aquí la única traidora es usted”.

La legisladora panista insistió en señalar que había “líderes de cárteles” en el recinto, mientras exigía a Fernández Noroña que se callara.

Molesto, el presidente de la Mesa Directiva le respondió: “Quien se tiene que callar es usted porque usted no maneja la sesión de la Permanente. Respete y deje de interrumpir a quien está en el uso de la palabra. Sea decente por una vez en su vida y sepa discutir, usted no tiene la palabra”, le respondió.

“El líder de un cártel en el Senado”, reclama Lilly Téllez

Luego, a través de un mensaje en video, Lilly Téllez afirmó que había logrado sacar a Adán Augusto López de la sesión.

La legisladora sonorense se manifestó indignada porque, a unos metros de distancia, se encontraba el “líder de La Barredora“.

“¿Pueden creer a qué nivel ha llegado México con el líder de un cártel aquí en el Senado, protegido por Sheinbaum, aquí operando en el Senado?“, reprochó.

