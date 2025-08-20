Tren Maya sufre percance, comisión investiga el hecho

Un vagón del Tren Maya se descarriló mientras transitaba con pasajeros a bordo sobre el Tramo 3 en la estación Izamal, ubicada en el estado de Yucatán. El hecho fue atendido por personal de Protección Civil (PC) y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que se encuentra investigando las causas.

El accidente, del que no se reportaron lesionados, ocurrió en la ruta Mérida-Cancún y, hasta la tarde de ayer, generó retrasos en el servicio que se ofrece al sureste del país.

El Dato: El 25 de marzo de 2024 se registró un incidente similar cerca de la estación de Tixkokob (una después que Izamal), cuando el convoy D006 se salió de las vías, circulando a 10 km/h.

Imágenes compartidas en redes sociales por usuarios del tren muestran un vagón de un convoy fuera del carril, que se encuentra ladeado a uno de sus costados, pero aún “de pie”, mientras los pasajeros eran desalojados cruzando las vías.

“Allí lleva la Guardia Nacional a mi mamá. El vagón donde veníamos se descarriló, es el que está inclinado, allí veníamos nosotros… Nos chocó otro tren, otro tren se nos metió y desvió a este tren. Parece que no hay muertos, pero es un verdadero desastre”, se escuchó decir a uno de los usuarios en un video donde mostraba lo ocurrido.

48 trabajadores han muerto en la construcción del tren, según una ONG

A través de una tarjeta informativa, la administración del transporte ferroviario aseguró que el tren 304 “sufrió un percance” de vía al acceder a baja velocidad a los andenes de la estación.

Añadió que, tras el percance que ocurrió a las 13:48 horas, se integró una comisión dictaminadora que ya realiza la investigación sobre el hecho.

“Se activaron los protocolos de seguridad a los usuarios, quienes resultaron ilesos y fueron trasladados a sus destinos en autobuses de la empresa.

“Tras activarse los protocolos de seguridad, los usuarios fueron trasladados a sus destinos en autobuses de la empresa y se integró una Comisión Dictaminadora que investigará el accidente. El servicio opera con normalidad en el resto de estaciones”, destacó la compañía.

Apenas el 10 de julio pasado se registró un accidente, pero en el Tren Interoceánico, al que un tráiler intentó ganarle el paso al convoy. En una breve tarjeta informativa, la dependencia federal precisó que este hecho ocurrió en inmediaciones de la estación Pino Suárez en un cruce a nivel, a unos metros adelante de la placa kilométrica 267 de dicho tren, en el tramo de la línea FA.

De acuerdo con informes federales recientes, entre enero y marzo de 2025 se han recibido 319 reportes de siniestros ferroviarios, lo que se traduce en 25.2 por ciento menos. De los reportes de siniestros recibidos en este periodo, 188 corresponden a cruces a nivel; 63 corresponden a equipo ferroviario, infraestructura y operación; 68 pertenecen al grupo de muerte, lesión y otros; y no se presentaron reportes pertenecientes al rubro de materiales o residuos peligrosos.