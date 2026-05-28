México 1970 y Argentina 1978 protagonizan los cachitos 11 y 12 del Álbum Retro.

El Álbum Conmemorativo Retro de Futbol de Lotería Nacional y Panini ya superó la mitad de su colección: esta semana se suman los cachitos 11 y 12 correspondientes al Sorteo Zodiaco Especial No. 1747 del próximo domingo 31 de mayo, y ya están disponibles en puntos de venta y en canales electrónicos.

Semana a semana, la colección de 20 piezas va rescatando momentos que definieron la historia del fútbol mundial. En esta ocasión, los billetes 11 y 12 traen al presente dos finales que dejaron huella: la era dorada de Brasil en México 1970 y el debut de Argentina como campeón del mundo en 1978, todo ello en un álbum de distribución gratuita que no puedes dejar incompleto.

Estos dos nuevos billetes traen consigo dos de las finales más emotivas en la historia del futbol mundial. El cachito 11 recuerda la contundente victoria de Brasil 4 a 1 sobre Italia en México 1970, con la que la selección brasileña alcanzó su tercer título y consolidó la era dorada del "scratch“. El cachito 12, por su parte, conmemora el primer campeonato mundial de Argentina, conquistado como anfitrión en 1978 al vencer 3 a 1 en la final, un triunfo que marcó un antes y un después en la historia del fútbol argentino.

Los cachitos 11 y 12 correspondientes al Sorteo Zodiaco Especial No. 1747 del próximo domingo 31 de mayo. ı Foto: Especial.

Adquiere los cachitos de este Zodiaco Especial por un costo de 35 pesos cada uno en los puntos de venta autorizados de Lotería Nacional de todo el país y a través de miloteria.mx y en la App MiLotería. Recuerda revisar cada cachito antes de adherirlo al álbum, pues podría resultar ganador. Todavía estás a tiempo de sumarte a esta colección que recorre la historia mundialista ¡No te quedes sin completar tu colección!

Este Álbum Retro que lanzó Lotería Nacional en alianza con Panini se consigue sin costo alguno en los expendios autorizados, o si prefieres la versión digital, encuéntrala en miloteria.mx y en la App MiLotería.

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JVR