Jufed advierte que denunciará toda ‘presión ilegítima’ a juzgadores

Advirtió que defenderá de manera activa el mérito y la independencia judicial; “acompañaremos a quienes se nieguen a obedecer órdenes manifiestamente ilegítimas o ilícitas”, explicó

Foto: larazondemexico
Tania Gómez

A unos días de que rindan protesta los 881 nuevos juzgadores del Poder Judicial de la Federación, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) advirtió que denunciará toda “presión ilegítima” contra personas juzgadoras.

Previo al nacimiento del Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituirán en actividades administrativas y disciplinarias al Consejo de la Judicatura Federal, la asociación advirtió que defenderá de manera activa el mérito y la independencia judicial.

“Desde ahora nos declaramos en defensa activa del mérito y de la independencia judicial como principios no negociables. Por ello, documentaremos y denunciaremos toda presión ilegítima o indebida contra personas juzgadoras”.

En ese sentido, Jufed aseguró que acompañará a los juzgadores que sean presionados.

“Coadyuvaremos en la impugnación hecha pública por cualquier persona juzgadora que tenga como fin vulnerar la independencia. Acompañaremos a quienes se nieguen a obedecer órdenes manifiestamente ilegítimas o ilícitas, garantizando respaldo institucional a su actuar conforme a derecho”.

La asociación de jueces de Distrito y magistrados de Circuito hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la vista fija y revisar las acciones de los nuevos juzgadores.

“Más que nunca, hoy es imperativo que la sociedad civil y las organizaciones ciudadanas monitoreen la conducta de quienes ostentan el poder de impartir justicia”.

