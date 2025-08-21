La apuesta por la CURP

Y ha quedado claro que una de las directrices del actual Gobierno es la de consolidar la CURP como el documento nacional de identidad, para lo cual se busca vincular esa clave que toda la población tiene con el rostro, el iris y las huellas digitales. Fue la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien ayer aprovechó la conmemoración de los 45 años del Registro Nacional de Población, para destacar el desafío de hacer que la CURP evolucione para lograr un mejor registro de la población, con mayores elementos para su protección y acceso a los programas y servicios, tanto públicos como privados, especialmente para niñas, niños y adolescentes, que a la fecha no cuentan con ningún documento oficial de identificación. Un dato importante: actualmente, 130 millones de mexicanos residentes en el país y en el extranjero tienen CURP, lo cual equivale a 97.7% de la población.

