Mejora calificación de QRoo

Y donde el buen manejo de los dineros está trayendo resultados es en Quintana Roo, entidad gobernada por la morenista Mara Lezama, nos comentan. Y es que resulta que Moody’s acaba de dar a conocer una mejora en la calificación crediticia del estado, al colocarla en A+.mx desde A.mx y con perspectiva positiva desde la estable. Lo anterior, se informó, en reconocimiento, a la disciplina financiera, el manejo responsable de recursos y la autonomía fiscal del estado. Quienes siguen de cerca los temas financieros a nivel estatal, nos comentan que apenas el pasado 10 de junio otra calificadora, Fitch Ratings, elevó la calificación a Quintana Roo de BBB+ a A. “Esta mejora en la calificación ha sido posible porque este gobierno diferente, humanista con corazón feminista, combate la corrupción para que el dinero del pueblo regrese al pueblo, y porque maneja los recursos con honestidad, no roba, no miente ni traiciona al pueblo”, ha dicho la gobernadora Lezama. Y el dato duro ahí está.