Que será Laura Itzel, pero falta el trámite

En los pasillos del Senado se da casi por hecho que será Laura Itzel Castillo quien asuma la presidencia de la Mesa Directiva. Y es que entre integrantes de Morena se asegura que, pese a las aspiraciones que levantaron ruido en las últimas semanas, al final se abrieron dos bloques encabezados por Verónica Camino y Guadalupe Chavira, cada una con su grupo de respaldos, lo que terminó por despejarle el camino a Castillo, considerada como la única con un consenso mayoritario dentro de la bancada. Sin embargo, se comenta también que no hay que “comer ansias”, pues el procedimiento formal marca que la definición deberá ratificarse el próximo jueves 28 de agosto, durante la plenaria en la casona de Xicoténcatl. Ahí se sellará el acuerdo y se confirmará si Castillo efectivamente llega a la silla principal del Senado. Por cierto que quien quede tendrá que aplicar rigor y tener apoyo, porque se prevé que en el periodo ordinario sobrarán oportunidades para que las bancadas se den hasta con la cubeta. Uf.