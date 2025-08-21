‘Su ambición no tiene límites, es capaz de vender al país’, dice Luisa Alcalde a Lily Téllez

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, se lanzó este jueves contra la senadora Lily Téllez, a quien le envió un mensaje a través de sus redes sociales: “usted está lejos de ser una digna representante del pueblo”, dijo la lideresa del partido guinda.

Luisa Alcalde, lanzó el comentario a través de la red social X, luego de que Lilly Téllez, publicó en sus redes sociales un comentario donde retoma la postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina, al hablar sobre una entrevista que Téllez dio a un medio extranjero donde pide una intervención en el país.

Señora @LillyTellez: usted está lejos de ser una digna representante del pueblo. Su ambición no tiene límites, es capaz de vender al país y traicionar a su propia Patria.



Téllez, dijo: “No es menor que usted @Claudiashein proteja narcopactos y que no clasifique como terroristas a los cárteles. Es alta traición que obstaculice la ayuda contra cárteles, que inundan de sufrimiento a México. Mientras usted defiende a narco morena, yo defiendo a los mexicanos”.

El comentario surgió, luego de que la Presidenta Sheinbaum, dijo: “No es menor que una senadora de la República haya dado una entrevista a un medio extranjero pidiendo la intervención”

La reciente solicitud de Lilly Téllez para que Estados Unidos intervenga armadamente en México desató esta polémica, a la que se ha sumado la dirigente nacional de Morena.

En respuesta al posteo de la panista, la dirigente de Morena dijo: “Usted está lejos de ser una digna representante del pueblo. Su ambición no tiene límites, es capaz de vender al país y traicionar a su propia Patria. Pero nunca olvide que tanto a usted como a todas y todos nosotros, nos juzga el pueblo y nos juzgará la Historia”.

