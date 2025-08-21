Tras viaje por Japón, Andrés Manuel López Beltrán reaparece en Consejo de Morena.

Morena realizó su noveno Consejo Nacional extraordinario con la participación de los integrantes de su Comité Ejecutivo Nacional, de manera virtual; dicho encuentro significó la reaparición pública de Andrés Manuel López Beltrán en labores propias de su partido, esto tras esquivar la polémica por sus vacaciones en Japón.

López Beltrán, secretario de Organización, apareció en esta reunión, donde hablo de extender la vigencia de sus dirigencias estatales.

Piden a actuales dirigencias permanezcan en el cargo hasta las elecciones intermedias

El 29 de julio pasado, Alcalde Luján informó que solicitaría al Consejo Nacional de su partido que las actuales dirigencias permanezcan en el cargo hasta las elecciones intermedias.

Con ello, los órganos estatales encabezarán los procesos para definir las candidaturas a 16 gubernaturas y otros cargos locales, además de la renovación de la Cámara de Diputados.

La decisión de la dirigente nacional, argumentó en su momento, obedece a que estarán enfocados en la conformación de los 71 mil 541 comités seccionales y la afiliación de al menos 10 millones de militantes, antes de que termine 2025.

Durante el encuentro, los morenistas determinaron que las administraciones de sus Comités Estatales que se encuentran acéfalas continuarán su periodo hasta 2027, además, el secretario de Organización morenista también recibió múltiples felicitaciones con motivo de su cumpleaños 39, por parte de diversos liderazgos morenistas.

Fue la secretaria general Carolina Rangel, quien, difundió imágenes del encuentro encabezado por el presidente del Consejo Nacional y gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, así como la dirigente nacional, Luisa María Alcalde, y el secretario de Organización, López Beltrán, entre otros integrantes. La gobernadora de Campeche, Layda Sansores también se conectó de manera remota, así como consejeros nacionales como Aleida Alavez.

Andrés Manuel López Beltrán generó polémica por viaje a Japón

El secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, realizó un viaje a Japón en el que se hospedó en un hotel donde pagó 7 mil 500 pesos por noche, con desayuno incluido.

Más tarde, trató de justificar su viaje a Tokio, Japón, con facturas y una carta en la que aseguró que sus adversarios enviaron “espías” para fotografiarlo para “emprender una campaña de linchamiento político impregnada de odio, clasismo y calumnias”.

“No somos iguales, nosotros no somos corruptos(…) aprendí desde niño que el poder es humildad, que la austeridad es un asunto de principios y que se debe vivir en la justa medianía, como lo recomendaba el presidente Juárez”, dijo, y refrendó su compromiso con los valores que, dijo, promueve la Presidenta Claudia Sheinbaum: “No mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México” , señaló Andrés Manuel López Beltrán en su misiva.

JVR