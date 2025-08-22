Sin el más mínimo pudor, la regidora del municipio de El Oro, en el Estado de México, Susana Sánchez González, bateó a un reportero con la frase: “Yo sólo a puro medio de Morena voy a dar…”. El comunicador le hizo ver que es una servidora pública y está obligada a rendir cuentas a toda la ciudadanía, pero la joven replicó: “Tengo la libertad de elegir, yo tengo mi medio”. Todo quedó plasmado en un video que circuló ayer en las redes sociales. El periodista quería cuestionar a la integrante del Cabildo sobre adeudos salariales de al menos cuatro quincenas a trabajadores, pero ni siquiera pudo formular su pregunta. La regidora no sólo antepuso la falta de identificación del medio con el partido guinda, sino que amenazó al periodista con denunciarlo por grabarla sin su consentimiento. Alguien debería explicarle a Susana que hablar sólo con medios afines a su partido no es algo precisamente democrático, ni mucho menos transparente. Ahí el dato.

