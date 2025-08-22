Choque Téllez-Alcalde

Un intercambio entre Luisa María Alcalde y Lilly Téllez escaló ayer y rápidamente de la crítica a la descalificación, nos comentan. Y es que la dirigente de Morena acusó a la senadora panista de ambición y traición a la patria. “Señora Lilly Téllez: usted está lejos de ser una digna representante del pueblo. Su ambición no tiene límites, es capaz de vender al país y traicionar a su propia Patria. Pero nunca olvide que tanto a usted como a todas y todos nosotros, nos juzga el pueblo y nos juzgará la Historia”, le recetó. El señalamiento derivó de una entrevista que la legisladora dio a Fox News, de EU, en la que consideró que se debe aceptar “apoyo” de EU contra los cárteles. “Usted, Luisa Alcalde, no tiene Patria, ya se la vendió a cárteles. Entregó la soberanía de México a los enemigos. Es una traidora que sólo representa a narcomorena”, le escribió la panista. Al diferendo se sumó la morenista Andrea Chávez quien la acusó de traición a la patria al solicitar, dijo, la intervención de EU contra los cárteles. Téllez también a ella le reviró: Confundir ‘ayuda’ con ‘intervención’ revela su ignorancia… Debería citar la ley para denunciar morenarcos, eso sí es traición a la patria”. Así el intercambio.

