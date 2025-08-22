SEP destaca logro sin Comipems; va por sumar al IPN

Con la eliminación del examen de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems) en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) para ingresar a bachillerato, los indicadores de alumnos que consiguieron un lugar entre sus primeras tres opciones educativas crecieron casi al 50 por ciento; a la par, el nuevo sistema de bachillerato nacional consiguió incrementar en más de 37 mil lugares la oferta educativa que, además, se acompañará de modelos curriculares que prepararán a los jóvenes para asegurarles un desarrollo profesional.

En entrevista con La Razón, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, detalló que mientras en el 2024 sólo 28.7 por ciento de los estudiantes de secundaria en esta región, que pasaban al siguiente nivel, se quedaron en su primera opción, en el nuevo modelo, ya sin examen, el indicador fue de 68.4 por ciento.

El Dato: El secretario informó que la DGETI pondrá en marcha, en el nuevo año lectivo, 15 carreras adicionales, y revisó 250 planes de estudio para vincularlos al sector productivo.

En cuanto a las segundas opciones, el avance fue de 13 por ciento a 21.2 por ciento, mientras que para la tercera alternativa fue de 7.9 por ciento a 9.6 por ciento. En resumen, esto implica que 43 por ciento de los alumnos se quedaron entre sus primeras tres opciones.

“Así ocurrió durante 29 años y era un sistema muy injusto para los jóvenes, porque si un joven quería ir a una escuela, un bachillerato que estaba enfrente de su casa, pues de todos modos tenía que hacer un examen y probablemente no salía seleccionado”, dijo.

Al recordar que el único examen de admisión que se mantiene fue el que da paso a los planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), dijo que 37 mil 234 participantes fueron los que eligieron lanzarse a esta opción para continuar sus estudios.

Caminando entre los murales de Diego Rivera que acompañan los pasillos de la sede educativa federal, el funcionario adelantó que para el próximo año se buscará que el Politécnico Nacional también elimine el examen de admisión, de manera que también haya un pase automático de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) al nivel superior de dicha institución.

Como parte de esta estrategia, que lleva por nombre “Mi derecho, mi lugar”, en el caso de la ZMVM hubo 272 mil 793 aspirantes, de los cuales 111 mil 335 eligieron registrarse únicamente para ingresar a planteles a los que no se requería pasar un examen; 124 mil 224 se apuntaron para presentar el examen a la UNAM y el Politécnico, pero también para poder contar con un espacio en escuelas sin pruebas como filtro. Los otros 37 mil 234 sí eligieron presentar el examen.

Respecto a este proceso para ambas instituciones, expuso que aquéllos que únicamente se inscribieron para estudiar en planteles de la UNAM y el IPN y que no consiguieron un lugar, tendrán un lugar asegurado.

LUGAR PARA TODOS. Para que nadie se quede sin escuela, a partir de este 21 de agosto y hasta el 28 del mismo mes, la SEP mantendrá a disposición de los interesados un registro extemporáneo en el sitio miderechomilugar.gob.mx, en donde se podrá consultar la disponibilidad de los lugares, los cuales aseguró que son suficientes para dar espacio a todo aquel que lo necesite.

“Un día antes, el lunes en la tarde les dijimos: ‘A ver, a todas y todos, mañana vienen los resultados. Los que no vayan a alcanzar lugar en el Poli o en la UNAM, ni se preocupen porque les tenemos un lugar esperándolos; entonces, pásenle, inscríbanse’. Está abierta la plataforma. Nadie se va a quedar fuera. No, no hay un límite, no estamos saturados; para todas y todos hay lugar. Y, al contrario, estamos ofreciendo estos nuevos planteles”, sostuvo.

Con relación a este tema, recordó que, en el contexto del plan de expansión de la oferta educativa, se cuenta ya con 16 nuevos planteles ubicados en 12 municipios del Estado de México y la capital.

Como parte de otro de los “dos grandes cambios” hechos en el sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la integración de los 32 subsistemas de educación media superior que se tenían, en únicamente dos, que son parte del nuevo marco curricular común, cuya meta encomendada fue la de hacer una oferta educativa más atractiva para cambiar los indicadores de deserción escolar.

Dicho marco curricular se organiza en dos sentidos: el fundamental, donde la primera generación que iniciará clases en septiembre aprenderá bajo asignaturas como lengua y comunicación, pensamiento matemático, ciencias naturales, experimentales y tecnología, cultura digital, conciencia histórica, ciencias sociales, pensamiento filosófico y humanidades, y, además, inglés, más la formación socioemocional y las habilidades para la vida.

El segundo enfoque disponible será el de la formación con objetivos profesionales, mediante la enseñanza de alguna carrera técnica de necesidad en la actualidad y cuya conformación estará avalada por instituciones como la UNAM, el IPN y el Tecnológico Nacional de México.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO. “Vivimos en la era que se caracteriza por la gran velocidad con la que se transmite y se genera el conocimiento. El sistema educativo no puede quedarse ajeno a esa vorágine de cambios. Lo que estudien los jóvenes debe ser pertinente, debe serle útil para la vida, pero también para que puedan incorporarse de manera exitosa en la economía”, destacó el secretario.

Entre las 15 carreras incorporadas a esta formación se encuentran ciberseguridad, inteligencia artificial, automatización robótica, semiconductores, e-commerce, inteligencia de negocios, nanotecnología, sistemas de software, urbanismo y desarrollo sostenible, aeronáutica, electromovilidad, gestión e innovación turística, producción digital y experiencia inmersiva.

Además, se actualizaron 164 carreras técnicas, 12 carreras tecnológicas y 55 programas de formación laboral básica.

Para garantizar la formación de los estudiantes, aseguró que se amplió la planta docente y las horas de trabajo a quienes tenían jornadas cortas.

En un balance nacional, Delgado Carrillo especificó que la apertura es de 37 mil 500 lugares con 20 nuevas preparatorias en construcción, 33 ampliaciones de bachilleratos existentes y 35 reconversiones de secundarias a bachilleratos.

A pocos días de que este proyecto se materialice en las aulas, aseguró que hasta ahora se ha demostrado que el sistema anterior era “altamente injusto” y derivó de un “esquema neoliberal perverso”, dijo, que no permitía que los jóvenes decidieran.

Como parte de los trabajos que continuarán, adelantó que en el próximo ciclo escolar se trabajará en una orientación vocacional desde las secundarias.

¿Habrá alguna evaluación en este primer ciclo escolar? Sí, pero digo, el sistema tiene que madurar para poderlo evaluar. El primer año es de instrumentación.

Hacia delante, dijo que la meta es garantizar una cobertura del 85 por ciento y evitar que ocurra lo que, remarcó, sucedió en otras administraciones que dejaron de construir escuelas, a pesar del crecimiento demográfico.

“En el Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana, el objetivo fundamental es formar buenos ciudadanos, ciudadanos críticos, participativos, informados, que le tengan un gran amor a su comunidad, al medio ambiente y también, por supuesto, a nuestra patria; que estén formados en valores como la solidaridad, el humanismo, el condenar la violencia, estar en favor de la cultura, de la paz, del respeto a todas y todos, de la no discriminación”, dijo.