¿Balcanización de la 4T?

Nos hacen ver que, el instinto tribal que lleva Morena en su ADN, y que ha buscado ser contenido al interior, al prohibir las corrientes internas, puede explotar hacia afuera con la formación de partidos alternos. Seis agrupaciones políticas ligadas —al menos en el discurso— al obradorismo, están metidas en la tarea de convertirse en partidos. Hicieron lo necesario como para pasar la primera aduana, en el INE, y ahora van por la que sigue. De entre ellas destaca Que Siga la Democracia, creada en 2021 por la actual vicecoordinadora de Morena en San Lázaro, Gabriela Jiménez Godoy. Dicen los que saben que, de obtener el registro, el nuevo partido sería una opción para quienes se sienten marginados de los espacios de poder por parte del guinda. Los candados sobre nepotismo y reelección y la extensión de las dirigencias estatales han generado malestar en algunos sectores, así que los nuevos partidos cuatroteístas no sufrirán mucho para conseguir adeptos. Ya se verá.

