Influyentismo nocivo

En un ejemplo de lo nocivo que puede ser el influyentismo, el alcalde morenista de Telchac Puerto, en Yucatán, Alfonso Núñez Erguera, ordenó que fuera liberado un joven que conducía su motocicleta con exceso de velocidad, porque su madre participó en su campaña. La liberación del infractor provocó la renuncia de los únicos 10 policías municipales. Y es que el joven de 21 años, Jair A. Chalé, se había burlado de los uniformados, al decirles: “Mi mamá jaló en campaña con el presidente y es más fácil que se vayan ustedes a que yo pase una hora en la cárcel”. Lo peor de todo es que hablaba en serio; él fue liberado y los uniformados, indignados, prefirieron renunciar. Por si fuera poco, todo el sainete fue presenciado por turistas nacionales y extranjeros, quienes aplaudieron la dignidad que mostraron los policías y reprobaron la actitud del alcalde, a quien, por lo que se ve, no le han llegado los lineamientos éticos por los que se rige la 4T. Uf.