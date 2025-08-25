Donald Trump planea enviar la GN a Chicago

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea enviar tropas de la Guardia Nacional a Chicago como parte de su lucha contra la inmigración y el crimen organizado, reportaron este domingo medios estadounidenses.

The Washington Post citó a funcionarios no identificados relacionados con el tema, quienes señalaron que el Pentágono lleva algunas semanas desplegando aviones que podrían movilizar a miembros de la Guardia Nacional hacia la tercera ciudad más grande del país en septiembre.

Sin embargo, al consultar al Pentágono, rechazó confirmar la información, al argumentar que “no especularemos sobre operaciones futuras”, dijo un funcionario de Defensa.

El Dato: A principios de agosto, Trump desplegó la GN en Washington, D.C., como parte de lo que promocionó como un esfuerzo para reducir la delincuencia y erradicar la indigencia.

“El departamento es una organización de planificación y trabaja continuamente con otros socios de agencias en planos para proteger activos y personales federales”, afirmó bajo anonimato.

Los reportes surgen después de que Trump desplegara tropas de la Guardia Nacional este mes en la capital, Washington DC, donde otro funcionario de Defensa dijo que pronto los efectivos llevarían armas. El viernes pasado, el mandatario estadounidense adelantó que Chicago y Nueva York —grandes ciudades lideradas por demócratas— podrían ser objeto de medidas similares.

“Vamos a hacer nuestras ciudades muy, muy seguras. Creo que Chicago será la próxima y luego ayudaremos con Nueva York”, dijo el mandatario republicano a periodistas en la Casa Blanca.

El posible despliegue en Chicago seguiría un patrón similar al controvertido operativo de Trump en junio en Los Ángeles, donde envió a cuatro mil miembros de la Guardia Nacional de California y 700 marines en servicio activo pese a las objeciones estatales, según fuentes no identificadas citadas por CNN.

Además, también complementaría la amplia ofensiva del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que apunta a migrantes indocumentados.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ambos demócratas, rechazaron enérgicamente la idea.

“Donald Trump y los republicanos MAGA (siglas de su movimiento Make America Great Again) están tratando de pintar su partido como uno de ‘ley y orden’”, publicó Pritzker en la plataforma social X. “Eso no podría estar más lejos de la verdad”, enfatizó.

Pritzker señaló en declaraciones recogidas por WBEZ Chicago que “la seguridad pública está bajo ataque por la administración Trump”.

Por su parte, Johnson manifestó que la ciudad no había recibido ninguna comunicación formal por parte del gobierno de EU sobre despliegues militares, y calificó una potencial acción de este tipo como “descoordinada, innecesaria e irracional”.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) anunció, a su vez, que llegó a un acuerdo con Nebraska para habilitar un nuevo centro de detención para migrantes.

La prisión llevará el nombre de “Cornhusker”, en referencia al maíz, cultivo característico del estado, y albergará a “extranjeros criminales” detenidos por el ICE.

Esta instalación contará con 280 camas y será la tercera cárcel estatal que se suma al plan de expansión de ICE, después de “Alligator Alcatraz” en Miami, Florida, y “Speedway Slammer” en Indiana.

Según cifras oficiales, actualmente hay más de 59 mil migrantes en custodia del ICE, un número que refleja la aceleración de las detenciones en esta administración.

La Cancillería llama a no cruzar la frontera hacia EU

›Por Sergio Ramírez

En paralelo a la campaña que desde hace algunas semanas implementó el gobierno de Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) exhortó a los migrantes a no exponer su vida al intentar cruzar la frontera hacia el país del norte en busca del “sueño americano”.

La Cancillería destacó los graves riesgos que enfrentan quienes tratan de llegar a territorio estadounidense sin documentos. “¡No expongas tu vida! Cruzar la frontera de manera indocumentada es peligroso”, advirtió, al subrayar que esta campaña tiene como propósito reducir el flujo migratorio, además de los riesgos que representan las altas temperaturas del desierto que pueden ocasionar consecuencias fatales.

Detalló que el clima extremo en la zona fronteriza aumenta gravemente el riesgo de muerte: durante el día, las altas temperaturas del desierto pueden provocar una severa deshidratación, mientras que, por la noche, las bajas temperaturas representan riesgo de hipotermia.

7 mil 832 encuentros con migrantes en la frontera con México registró EU en julio

Señaló que ambas condiciones han costado la vida de muchas personas que intentaron cruzar caminando, por lo que calificó la travesía como “un riesgo mortal”. La SRE recordó que cuenta con el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM), el cual atiende emergencias a través del número 5206237874, disponible para brindar apoyo y orientación a connacionales.

La dependencia trata de evitar que las personas migrantes se expongan a trayectos extremos y peligrosos, como los cruces irregulares por el desierto.

El gobierno de EU, por su parte, se ha encargado de difundir su campaña para disuadir a migrantes de ingresar a su territorio, apelando al riesgo que representan las redadas y operativos de control.

De manera constante, la embajada de ese país difunde en sus redes sociales que el llamado “power mexicano” se encuentra en México, por lo que no hay necesidad de asumir riesgos al intentar cruzar.