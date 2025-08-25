EU agradece a México la ayuda para llevar a líderes de cárteles ante la justicia

EU agradece a México por ayuda para llevar a líderes de cárteles ante la justicia.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, agradeció a las autoridades de México por su colaboración para que más líderes de cárteles enfrenten la justicia en aquel país.

Además, destacó que en la administración del presidente estadounidense Donald Trump, han llegado más líderes de los cárteles que ningún otro gobierno en la historia de ese país.

“Queremos agradecerles a las autoridades de México por toda su ayuda para haber podido traer a estos líderes de los cárteles ante la justicia, no vamos a discutir detalles específicos de investigaciones, pero bajo instrucciones de Donald Trump, hemos traído más líderes de los cárteles para que enfrenten a la justicia que ningún otro gobierno en la historia de este país”, dijo la fiscal general de los Estados Unidos.

Dicho posicionamiento de Pam Bondi ocurrió después de que el histórico narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada se declarara culpable de dos cargos por crimen organizado y en el marco de una reciente entrega de 26 reos de alta peligrosidad, así como el envío previo de 29 líderes criminales, entre los que se encontraba Rafael Caro Quintero.

▶ #Video | El gobierno de Estados Unidos agradece la colaboración de México para llevar a los líderes del narcotráfico ante la justicia. La fiscal general de dicho país, Pam Bondi (@PamBondi), reconoce los esfuerzos conjuntos para extraditar a los criminales. Afirma que el… pic.twitter.com/PDuhZV5eAW — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 25, 2025

La declaración de culpabilidad del narcotraficante mexicano fue considerada una victoria para el Departamento de Justicia, indicó la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.

De esta forma, la fiscal general de Estados Unidos aseguró que se prepara la sentencia de Zambada García, prevista para enero de 2026, además de que el exlíder del narcotráfico se comprometió a pagar 15 mil millones de dólares.

“Anunciamos una victoria para el Departamento de Justicia, el capo de la droga Ismael García, conocido como ‘El Mayo’, confesó una vida de crimen al servicio del Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera. Gracias al trabajo de nuestros agentes, ‘El Mayo’ pasará el resto de sus días tras las rejas. Morirá en una prisión de Estados Unidos, donde pertenece”, afirmó.

JVR