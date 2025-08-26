Arranca el proceso contra Abigael González ‘El Cuini’ en Estados Unidos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó ante la Corte federal de Washington, DC, el caso criminal en contra de Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, notificando a la jueza Beryl A. Howell que disponen de más de 76 mil documentos y un número significativo de grabaciones en español de comunicaciones interceptadas, las cuales serían utilizadas en el caso para probar la culpabilidad del acusado.

Durante una audiencia de procedimiento que se extendió por apenas 15 minutos, el acusado ingresó por la puerta destinada al público tras un fallo en los elevadores, vestido con un uniforme de reo se presentó ante la jueza.

Howell fijó como fecha para la siguiente audiencia el 24 de octubre, y se determinó que el caso será clasificado como “complejo”.

Con esta audiencia se marca el inicio formal del juicio contra “El Cuini”, considerado uno de los perfiles criminales de mayor relevancia entre los 26 narcotraficantes extraditados a Estados Unidos el pasado 12 de agosto.

¿Quién es “El Cuini”?

Abigael González Valencia es el líder de “Los Cuinis”, un grupo criminal asociado al CJNG.

Originario de Michoacán, es parte de la familia González Valencia, un clan con fuertes vínculos en el mundo del narcotráfico. Es hermano de Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. También tiene otros familiares involucrados en actividades ilícitas, como Elvis y José González Valencia.

El cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), compareció a su llegada a los Estados Unidos ante la magistrada Moxila A. Upadhyaya, quien le notificó los cargos que le imputa la Fiscalía General de los Estados Unidos por narcotráfico, de los cuales se declaró no culpable.

Abigael González Valencia, alias El Cuini, en imagen de archivo. Foto›Especial

