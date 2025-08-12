¿Quién es Abigael González Valencia, alias ‘El Cuini’, extraditado a EU?

Abigael González Valencia, conocido como “El Cuini”, fue entregado a Estados Unidos este martes 12 de agosto, es señalado por estar relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Regeneración (CJNG).

“El Cuini” forma parte del grupo “Los Cuinis”, un grupo al cual se le relaciona con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Fue expulsado del país junto a 25 criminales, considerados de alto riesgo, quienes fueron solicitados en extradición por el gobierno de Estados Unidos.

Abigael González Valencia, “El Cuini”, ı Foto: Especial

¿Quién es Abigael González Valencia, cuñado de ‘El Mencho’?

Abigael González es el líder de “Los Cuinis”, un grupo criminal asociado al CJNG. Es originario de Michoacán, es parte de la familia González Valencia, un clan con fuertes vínculos en el mundo del narcotráfico. Es hermano de Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. También tiene otros familiares involucrados en actividades ilícitas, como Elvis y José González Valencia.

Fue capturado en el 2025 por autoridades mexicanas, desde ese entonces Estados Unidos solicitó su extradición.

Antes del ascenso público del CJNG como uno de los cárteles más peligrosos y violentos de México, el grupo conocido como “Los Cuinis”, liderado por Abigael, ya había ganado notoriedad.

De hecho, fueron considerados por las autoridades estadounidenses como uno de los cárteles más ricos del mundo, debido a su capacidad para mover grandes cantidades de droga a mercados internacionales, especialmente hacia Estados Unidos, Europa y Asia.

FBP