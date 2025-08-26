Comparece este miércoles

Beatriz Gutiérrez Müller, en la lista de aspirante a la rectoría de la BUAP

La escritora y académica, Beatriz Gutiérrez Müller, aparece en la lista de aspirantes a la rectoría de la UAP para el periodo 2025-2029

Ulises Soriano

La escritora y académica Beatriz Gutiérrez Müller, también investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), aparece oficialmente como aspirante a la rectoría de esa institución para el periodo 2025-2029.

De acuerdo con la lista publicada este martes por la BUAP, su comparecencia ante la Comisión de Auscultación está programada para este miércoles a las 13:45 horas en la Sala de Proyecciones del Edificio Carolino. En la convocatoria se establece que deberá exponer su interés en el cargo y, en su caso, entregar la documentación requerida.

La también autora de “Feminismo Silencioso” es una de las nueve personas registradas en el proceso, entre las que se encuentra la actual rectora Lilia Cedillo.

El listado fue divulgado en la página oficial de la BUAP como parte del procedimiento institucional para designar a la próxima persona titular de la rectoría.

La postulación de Gutiérrez Müller ocurre después de la polémica que generó la versión sobre una supuesta mudanza a España, rumor que fue desmentido y que ahora contrasta con su participación activa en la vida académica de la BUAP.

