Confesión de Zambada, una “victoria histórica”

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, calificó como una “victoria histórica” para el gobierno de su país la declaración de culpabilidad de El Mayo Zambada, quien, dijo, pasará el resto de su vida tras las rejas, donde morirá “y nunca más volverá a estar en libertad”.

En ese sentido, la funcionaria estadounidense reconoció la cooperación de México para poder juzgar al narcotraficante.

El Dato: Pam Bondi aseguró que El Mayo protegió su negocio del narcotráfico con violencia extrema, armas de nivel militar y con la contratación de sicarios para asesinar a sus adversarios.

“Queremos agradecer a las autoridades mexicanas por toda su ayuda para llevar a todos estos líderes ante la justicia”, dijo, y aclaró que no daría detalles de alguna investigación.

En conferencia de prensa, declaró que el narcotraficante fue uno de los más prolíficos y poderosos traficantes de drogas en el mundo y recordó que fue socio de Joaquín El Chapo Guzmán. “Ellos brutalmente asesinaron a numerosas personas e inundaron a nuestro país con drogas. Su reino de terror terminó”, manifestó.

“Anunciamos una victoria histórica para el Departamento de Justicia, el capo de la droga Ismael García, conocido como El Mayo, confesó una vida de crimen al servicio del Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera. Gracias al trabajo de nuestros agentes, El Mayo pasará el resto de sus días tras las rejas. Morirá en una prisión de Estados Unidos, donde pertenece”, afirmó.

17 cargos enfrenta el narcotraficante en una corte de EU

Acompañada por el fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella, y altos funcionarios de la DEA (Administración de Control de Drogas, por sus siglas en inglés), FBI (Oficina Federal de Investigación, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional, advirtió que en Estados Unidos “no descansaremos hasta que los estadounidenses estén a salvo de estos narcoterroristas. Ya no más”.

Añadió que “el reconocimiento de su culpa nos acerca un paso más a nuestro objetivo de eliminar a los cárteles de la droga y a las organizaciones criminales transnacionales, que inundan a nuestro país con drogas, traficantes de personas y homicidas”.

“Con Donald Trump a cargo, el Departamento de Justicia trabaja hombro a hombro con todas las agencias de seguridad, para desmantelar estas bandas de narcoterroristas, que es lo que son: narcoterroristas”, insistió Bondi.

Zambada García está acusado de 17 cargos, como la dirección de una empresa criminal continuada, la importación de miles de kilos de cocaína y otros narcóticos, como fentanilo, metanfetamina, heroína y mariguana a Estados Unidos.

Además, la fiscal general de EU denunció que, “durante las últimas tres décadas, El Mayo y sus cómplices hicieron billones de dólares cada año al suministrar drogas venenosas a Estados Unidos. ¡No más! El Cártel de Sinaloa comenzó con la cocaína, pero bajo el liderazgo de El Mayo incursionó en la heroína y fentanilo, cuyos precursores químicos vienen desde China”.

Ismael Zambada aceptó que conspiró en virtud de la Ley Rico (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado), debido a su participación en blanqueo de capitales, asesinatos y secuestros relacionados con el narcotráfico.

Bondi destacó que El Señor de Sombrero operó con impunidad a los niveles más altos del mundo del narcotráfico de México, “pagando sobornos a funcionarios gubernamentales, sobornando a funcionarios policiales; él controló a funcionarios corruptos y a funcionarios que protegían a sus trabajadores y sus embarques de droga que viajaban de México a nuestro país”.

Refirió que aún no han terminado de desmantelar a los grupos criminales del narcotráfico, por lo que, bajo las instrucciones de Trump, “vamos a continuar luchando hasta que cada líder del cártel esté tras las rejas en territorio estadounidense, en una cárcel estadounidense por el resto de sus vidas”.

El administrador de la DEA, Terry Cole, destacó que “esta declaración (de culpabilidad) no va a traer de vuelta a los chicos, pero envía un mensaje de que la DEA no va a parar, vamos a desmantelar sus redes y los vamos a someter a la justicia, uno a la vez”.

Añadió que “ningún jefe del cártel está fuera del alcance de la justicia. Al derribarlo, protegemos a las familias estadounidenses y cortamos el flujo de veneno. La DEA y nuestros socios no se detendrán hasta desmantelar todas las redes de cárteles”.

Por su parte, Joseph Nocella, fiscal federal del Distrito Este de NY, calificó la culpabilidad declarada como un día histórico, y con esa admisión “el Cártel de Sinaloa ha sido decapitado. Sus dos líderes y fundadores Joaquín Guzmán, también conocido como El Chapo, y ahora El Mayo, ambos han sido condenados”.

Agradeció a las agencias como la DEA, el FBI y de Seguridad Nacional estadounidenses, así como a sus aliados en el Gobierno de México, por la cooperación en materia de seguridad.

El director del FBI, Kash Patel, advirtió que el trabajo de la agencia no termina con esta declaración de culpabilidad, por lo cual, comentó, “seguiremos utilizando incansablemente todos nuestros recursos a nuestro alcance para frustrar al Cártel de Sinaloa y poner fin a sus operaciones de narcotráfico y la masacre que conlleva”.