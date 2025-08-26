CSP no coincide “con nada de lo que dijo Noroña”

La ruptura y surgimiento de una oposición desde el interior de la Cuarta Transformación advertida por el senador Gerardo Fernández Noroña fue desestimada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al afirmar que no coincide “para nada” con las consideraciones que hizo el legislador.

El presidente saliente de la Mesa Directiva del Senado comentó a La Razón que, ante la desaparición que vaticina respecto del PRI y PAN, será dentro de la 4T donde emerja una oposición, aunque estimó que para que ese punto llegue transcurrirá mucho tiempo y él, incluso, ya no estará.

El Tip: Fernández Noroña también declaró a La Razón que, hoy, “la oposición no tiene ideas, no tiene proyectos, no tiene iniciativas; lo único que aporta es provocación y majadería”.

“Yo creo que sí. Francamente, lo he dicho y lo creo: esta oposición va a desaparecer. Yo no les veo, al PRI y al PAN, camino. Movimiento Ciudadano ha venido aprovechando y ha ido avanzando, ahí, calladito; pero representa en esencia lo mismo. La oposición fuerte —espero que para eso falte mucho y tarde mucho en suceder— va a salir de dentro de nuestro movimiento”, fueron sus palabras.

Al plantearle el tema en su conferencia matutina de este lunes, la mandataria federal expresó su desacuerdo con lo que expresó Fernández Noroña, al asegurar que hay unidad en la Cuarta Transformación.

El senador Gerardo Fernández Noroña declaró en entrevista que advierte una fractura interna dentro del movimiento de la 4T, porque lo ve natural en un movimiento político de la dimensión a la que ha llegado la Cuarta Transformación. Y, además, consideró, cito textual lo que dijo: “La oposición fuerte va a salir dentro de nuestro movimiento”. ¿Coincide usted con esa afirmación del senador?, se le preguntó a la Presidenta.

“No, no coincido para nada. Hay mucha unidad en nuestro movimiento, mucha; entonces, no, no coincido en nada de lo que dijo”, respondió.

También negó que este tipo de declaraciones le generen inquietud de alguna manera, al referir que dentro de esta corriente política se admiten las diferentes opiniones.

¿Le genera alguna inquietud este tipo de afirmaciones?, se le planteó. “Tampoco. En nuestro movimiento hay libertad; cada quien tiene una opinión. En mi caso, no coincido con la declaración que dio. Mucha unidad, porque al final lo que nos interesa no es algo personal, sino el bienestar del pueblo de México”, dijo.

Tras las declaraciones de Sheinbaum Pardo, Fernández Noroña aseguró que la pregunta que La Razón formuló a la Presidenta fue planteada con “intriga” hacia el legislador y que se sacó de contexto la declaración que hizo a este medio.

“Enésima campaña en mi contra. La pregunta hecha a la compañera Presidenta

@Claudiashein está hecha fuera de contexto y con absoluta mala fe. Nunca hablé de división en Morena. Son muy intrigantes”, dijo en sus redes sociales este lunes.

En otra de las declaraciones hechas por el senador a este diario, para insistir en el tema, aseguró que las rupturas son parte de movimientos políticos importantes como en el que se ha convertido la 4T.

“Sí, aunque eso va a tardar mucho. Pero yo creo que va a suceder. Es parte de los fenómenos políticos que se dan en general con movimientos tan importantes como el nuestro”, dijo.

Ayer, en su conferencia, la Presidenta también rechazó estar detrás del impulso a la creación de nuevos partidos políticos que usan las iniciales de su nombre y se declaran afines a la Cuarta Transformación.

“No, ¿cómo creen? Cualquiera que use mi nombre para crear nuevos partidos políticos está equivocado. No estoy promoviendo ningún partido político, ni Morena tampoco, porque ya no me corresponde”, dijo.

...Y senador arremete contra cónsul en Miami: Es servil

› Por Sergio Ramírez

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, arremetió contra el cónsul de México en Miami, Rutilio Escandón Cadenas, al calificarlo como “ca..., servil, cretino y queda bien”, por minimizar el impacto de la violación a los derechos humanos de migrantes y las pésimas condiciones del centro de retención Alligator Alcatraz en los Everglades.

“Este Rutilio Escandón es un cretino de verdad, el cónsul en Miami, es un cretino, ir a decir que no están tan mal las condiciones, que se vaya a vivir ahí el ca... con los migrantes, a ver si es cierto que no están tan mal las condiciones; sirve que los ayuda más. Es de veras lamentable su papel, lamentable”, afirmó.

El morenista dijo que es errónea la actuación del cónsul y cuestionó sus declaraciones sobre las condiciones del centro de reclusión migratorio.

78 paisanos se encuentras detenidos en Alligator Alcatraz

“Estos penales violan los derechos humanos y buscan lastimar la dignidad de los seres humanos. Además, los detenidos son migrantes que no han cometido delitos, no son delincuentes”, señaló a través de una videocharla en sus redes sociales.

El legislador afirmó que la postura del cónsul refleja una actitud “servil” frente al gobierno estadounidense. “Están ahí para defender a nuestros compatriotas, no para andar de queda bien”, enfatizó.

El cónsul Escandón Cadenas declaró el fin de semana que suman 78 mexicanos detenidos en Alligator Alcatraz; “están en buenas condiciones”, agregó.

Fernández Noroña reconoció que, si bien la relación con Estados Unidos es complicada, Escandón y los diplomáticos mexicanos no pueden asumir una postura indigna y obsequiosa.

El líder del Senado sostuvo que las condiciones del centro de detenciones son tan malas que una juez federal de Estados Unidos le dio al gobierno 60 días para que lo cierren.