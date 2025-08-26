PAN va por comisión investigadora por ‘Alimentación para el Bienestar’

Fachada del Centro de Acopio de Segalmex, en Morelos, Zacatecas, en imagen de archivo.

El diputado federal del PAN e integrante de la Comisión de Transparencia en San Lázaro, Ernesto Sánchez Rodríguez, anunció que buscará crear una Comisión Investigadora para identificar nexos, raíces de corrupción y funcionarios que alentaron el saqueo de más de dos mil millones de dos en “Alimentación para el Bienestar” de Claudia Sheinbaum.

Además, demandó a la presidenta a no bloquear las legislaciones en curso en contra de la corrupción en Segalmex y ahora, en este organismo denominado “Alimentación para el Bienestar”.

“Ahora es el nuevo nombre del fraude, del saqueo y la negligencia administrativa por falta de vigilancia en los funcionarios corruptos de Morena; se da a conocer una tranza por casi 2 mil millones de pesos en triangulación de empresas”, dijo.

El diputado del PAN acusó que ‘Alimentación para el Bienestar’, organismo que sustituyó a Segalmex, asignó diversos contratos a empresas que simularon competencia, domicilios fantasma y prestanombres.

Tiendas del Bienestar. ı Foto: Cuartoscuro

“No tienen cara para decir que bajaron los índices de pobreza cuando es en la 4T donde se lucra con los fraudes a costa de las necesidades de los más pobres”, afirmó.

El panista hizo referencia a la información de Mexicanos Contra la Corrupción, dichas empresas obtuvieron de manera fácil, contratos entre 2022 y 2025 por parte de Diconsa y “fue dinero que se esfumó”.

Se trata de 5 empresas que son Konkistolo, Family Duck, Grupo Pelmu, Abastemade y Todologos.com, con datos domiciliares falsos y suplantando identidades.

De acuerdo a los reportes, hay relación entre dichas empresas como que comparten apoderados, se transferían dinero entre sí y mucha conectividad.

“Segalmex de López Obrador desapareció 15 mil millones de pesos y el caso ha quedado en la impunidad, una impunidad que solo brinda Morena”.

Ahora con Alimentación del Bienestar, van, en menos de un año, 2 mil millones de pesos que se han esfumado por la corrupción de Morena.

Segalmex ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT