'Nuevo rostro de la corrupción’

PAN va por comisión investigadora por ‘Alimentación para el Bienestar’

Demandó a la presidenta a no bloquear las legislaciones en curso en contra de la corrupción en Segalmex; “ahora es el nuevo nombre del fraude, del saqueo y la negligencia administrativa”, dijo

Fachada del Centro de Acopio de Segalmex, en Morelos, Zacatecas, en imagen de archivo.
Fachada del Centro de Acopio de Segalmex, en Morelos, Zacatecas, en imagen de archivo. Foto: Cuartoscuro
Por:
Claudia Arellano

El diputado federal del PAN e integrante de la Comisión de Transparencia en San Lázaro, Ernesto Sánchez Rodríguez, anunció que buscará crear una Comisión Investigadora para identificar nexos, raíces de corrupción y funcionarios que alentaron el saqueo de más de dos mil millones de dos en “Alimentación para el Bienestar” de Claudia Sheinbaum.

Además, demandó a la presidenta a no bloquear las legislaciones en curso en contra de la corrupción en Segalmex y ahora, en este organismo denominado “Alimentación para el Bienestar”.

“Ahora es el nuevo nombre del fraude, del saqueo y la negligencia administrativa por falta de vigilancia en los funcionarios corruptos de Morena; se da a conocer una tranza por casi 2 mil millones de pesos en triangulación de empresas”, dijo.

El diputado del PAN acusó que ‘Alimentación para el Bienestar’, organismo que sustituyó a Segalmex, asignó diversos contratos a empresas que simularon competencia, domicilios fantasma y prestanombres.

Tiendas del Bienestar.
Tiendas del Bienestar. ı Foto: Cuartoscuro

“No tienen cara para decir que bajaron los índices de pobreza cuando es en la 4T donde se lucra con los fraudes a costa de las necesidades de los más pobres”, afirmó.

El panista hizo referencia a la información de Mexicanos Contra la Corrupción, dichas empresas obtuvieron de manera fácil, contratos entre 2022 y 2025 por parte de Diconsa y “fue dinero que se esfumó”.

Se trata de 5 empresas que son Konkistolo, Family Duck, Grupo Pelmu, Abastemade y Todologos.com, con datos domiciliares falsos y suplantando identidades.

De acuerdo a los reportes, hay relación entre dichas empresas como que comparten apoderados, se transferían dinero entre sí y mucha conectividad.

“Segalmex de López Obrador desapareció 15 mil millones de pesos y el caso ha quedado en la impunidad, una impunidad que solo brinda Morena”.

Ahora con Alimentación del Bienestar, van, en menos de un año, 2 mil millones de pesos que se han esfumado por la corrupción de Morena.

Segalmex
Segalmex ı Foto: Especial

LMCT

Temas:
