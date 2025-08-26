Para presidencia de San Lázaro se respetará la ley, dice Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que, sobre el relevo en la presidencia de la mesa directiva, “Morena va a respetar” la ley.

Lo anterior, en referencia a lo dicho el domingo por el presidente de la mesa directiva, el también morenista Sergio Gutiérrez Luna, quien señaló que su partido respetará lo que dice la Ley Orgánica de San Lázaro, sobre que la segunda fuerza presidirá dicha instancia para el próximo periodo, lo que fue confirmado por Monreal Ávila.

En conferencia de prensa, el coordinador de la bancada guinda titubeó ante la pregunta directa sobre a quién correspondería la presidencia, ya que declaró que aún lo tienen que discutir el próximo sábado en su plenaria a realizarse en San Lázaro, aunque luego bromeó sobre lo dicho por su compañero de bancada.

“Tenemos que discutirlo en el grupo el próximo sábado. Pero Sergio es muy inteligente, seguramente él tiene ya clarividencia, pitoniso, bola de cristal, pero lo que yo creo es, lo que yo leí que dijo él es que se va a respetar la ley. Y yo siempre dije que se va a respetar la ley”, manifestó el zacatecano.

Asimismo el coordinador parlamentario, enfatizó: “Tenemos una Presidenta demócrata, la Presidenta Claudia Sheinbaum es una mujer demócrata que siempre pone por encima el cumplimiento de la ley a cualquier otra situación. Y nosotros en el Congreso, siempre ponemos por encima el cumplimiento de la ley”.

Respecto a que en la presidencia de dicho órgano legislativo se perfila la diputada panista Kenia López Rabadán, el morenista refirió: “Yo respeto a todos los diputados, todos son importantes para mí y a todos respeto”.

Respecto a la versión que circuló el pasado fin de semana de que al interior de la Cámara un grupo de morenistas se opone a que el PAN presida la mesa directiva, y que estarían planeando mover diputados a la bancada del PVEM para que ésta se convierta en segunda fuerza, Monreal descartó estos hechos. Actualmente, el blanquiazul tiene 71 diputados, por 62 de la bancada verde.

En conferencia de prensa, acompañado por el diputado presidente saliente, Sergio Gutiérrez Luna, y la legisladora Merilyn Gómez Pozos, Monreal Ávila precisó que el grupo parlamentario de Morena sostendrá el fin de semana su reunión plenaria para definir, entre otros, el tema de la elección de la mesa directiva.

Consultada al respecto, la vicecoordinadora del PAN en San Lázaro, Noemí Luna, recordó que el convenio establece que el primer año correspondía a Morena, como primera fuerza política, mientras que el segundo año será para el blanquiazul.

“El acuerdo era: el primer año ordinario es para Morena por ser la primera fuerza política con representación, pero quien le sigue es Acción Nacional y tendría que ser así por respeto. El coordinador de diputados de Morena lo ha dicho con mucha claridad, que van a respetar el acuerdo”, señaló.