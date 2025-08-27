Banqueros mexicanos irán a EU a dar un informe sobre combate a lavado de dinero

Los banqueros mexicanos y autoridades del sector financiero nacional acudirán a Estados Unidos a dar un informe sobre los avances que hay en el país en materia de lavado de dinero. La reunión será el próximo 8 de septiembre.

“Tenemos una gran banca en México, tenemos una banca de las más sólidas a nivel global y siempre vamos a estar buscando la forma de seguir buscando la excelencia. (…) Nunca les voy a decir que la banca mexicana es perfecta”, comentó Emilio Romano Mussali, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

La reunión se llevará a cabo con autoridades del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). Esto se da bajo un contexto en el que dichas instituciones señalaron a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa de lavar dinero proveniente del narcotráfico.

Romano señaló que si bien México ya cuenta con leyes robustas sobre prevención de lavado de dinero y de otras actividades ilegales, acudirán con autoridades del país vecino para competir experiencias. Se trata de la vigésima reunión de bancos de Estados Unidos y nacionales.

Pese a acusaciones, sistema bancario es sólido: ABM

Sobre las acusaciones a CIBanco e Intercam Banco, el presidente de la ABM señaló que no pueden afirmar o descartar si las acusaciones del FinCEN estuvieron bien fundadas o no, pero insistió en que el sistema bancario nacional es sólido y no ha tenido interrupciones desde los señalamientos, realizados el pasado 25 de junio.

“No somos autoridades judiciales y menos de Estados Unidos”, dijo Romano.

“Vamos a ir un grupo de bancos mexicanos a tener un diálogo muy extenso con las autoridades tanto del sector ejecutivo del ramo ejecutivo como del legislativo de los Estados Unidos de América y con nuestras contrapartes de la Asociación de Bancos de los Estados Unidos de América para poder intercambiar mejores prácticas”, agregó Romano.

Actualmente los dos bancos y la casa de bolsa se encuentran intervenidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); además, los negocios de CIBanco e Intercam banco se pusieron a la venta y fueron adquiridos, por ejemplo el fiduciario por Multiva y Kapital Bank, respectivamente.

El próximo 20 de octubre el FinCEN autorizará la orden en la que prohíbe a las empresas estadounidenses transaccionar con las tres financieras acusadas de narcolavado.

