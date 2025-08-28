México reclamará parte de bienes que incauten a El Mayo

De izq. a der.: el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, la Presidenta Claudia Sheinbaum y el director del AICM, Juan José Padilla, ayer.

Si el cobro de la multa por 15 mil millones de dólares que impuso Estados Unidos al cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, implica incautaciones en territorio nacional, entonces el Gobierno de México pedirá que el dinero sea entregado a México, advirtió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia matutina, la mandataria comentó que, de darse este escenario, se pedirá la devolución de los recursos para que sean destinados en beneficio de la población y como una manera de resarcir los daños causados por las prácticas criminales cometidas. La operación, adelantó, correría a cargo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

El Dato: Ismael Zambada se comprometió a liquidar 60 días antes de enero de 2026 los 15 mmdd al gobierno de EU y revelar detalles de una red internacional de lavado de dinero.

“Si hubiera una incautación de recursos, obviamente, estaríamos pidiendo, por los daños causados a la población en México; y que fuera repartido para la gente, para la gente más humilde. Por eso, hay un Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado… De igual manera, si hubiera una recuperación de recursos por parte del gobierno de Estados Unidos, sí estaríamos pidiendo que se diera a México, para la gente más humilde”, dijo.

Recordó que recientemente se subastó una propiedad que pertenecía a un miembro del crimen organizado y otra a un funcionario corrupto, pero ahora el recurso obtenido se invertiría en la compra de equipamiento médico para los centros de salud del IMSS-Bienestar.

Antes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, comentó que esta sanción es una decisión tomada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, derivada de una investigación que no está relacionada con el proceso que está activo en México.

“Ese es un cálculo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, esa es una investigación que no tiene nada que ver con las investigaciones que están en curso en México. El Mayo Zambada tiene orden de aprehensión en México, tiene investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en curso, de él y de varias personas involucradas con él; pero ese cálculo de dinero, eso es específicamente de Estados Unidos, no es de nosotros”, sostuvo.

La Presidenta también aseguró que, hasta ahora, no se tienen indicios que aseguren la existencia de un vínculo criminal con servidores públicos, luego de que el cofundador del Cártel de Sinaloa afirmó haber pagado sobornos a autoridades para continuar con sus operaciones criminales durante décadas.

No obstante, la mandataria subrayó que, si se llega a saber de la participación delincuencial de alguna autoridad, se procederá como marca la ley, ya que no se encubrirá a nadie.

“Nosotros no establecemos relaciones de contubernio con nadie, con nadie. Y si en una investigación saliera una persona, político, funcionario público, vinculado con algún grupo delictivo, se presenta la denuncia y se hace la investigación. Pero no tenemos, en este momento, ninguna prueba contra ningún, ni servidor público, ni miembro del Ejército o de la Marina. Y si se llegara a encontrar, todos los que somos parte del Gabinete de Seguridad, no se va a cubrir a nadie”, aseguró en su conferencia matutina.

En ese contexto, reiteró que se debe hacer la investigación correspondiente para dar con los nombres de quienes pudieran resultar involucrados, no sólo desde México, sino también desde Estados Unidos.

“Por supuesto que estamos en contra de cualquier soborno o cualquier acto de corrupción que tenga que ver, particularmente, con el tema de seguridad. Entonces, cualquier investigación es buena… Nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con la colusión entre el crimen y ningún miembro del servicio público”, declaró.

El secretario de Seguridad también comentó que, hasta el momento, no se ha identificado la relación entre el capo y algún funcionario, pero en caso de hallarse algún indicio, se procederá como corresponda. Recordó que, en su momento, las indagatorias llevaron a la detención de autoridades locales.

“Lo que en su momento tuvimos, y fueron detenciones que se realizaron, fueron de autoridades locales. No hemos tenido, al momento, ningún militar, ningún marino involucrado en este tipo; no las hemos tenido. Si llegara a haber alguna investigación, por supuesto, lo trabajamos con las instituciones correspondientes… Al momento, no. Pero, digo, si llegara a haber cualquier investigación, como siempre, con toda transparencia, se va a informar, vamos a hacer la investigación y detendríamos a quien tuviéramos que detener”, declaró.

Rendición de El Mayo no extingue al CDS: Harfuch

› Por Yulia Bonilla

La autodeclaración de culpabilidad por parte de Ismael El Mayo Zambada no significa que el Cártel de Sinaloa, que él fundó, se haya extinguido, sino que está mermado, pues en México aún hay células y líderes criminales activos, advirtió el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Al participar en la conferencia de prensa matutina, recordó que, a lo largo de la historia de este cártel, pese a ejecuciones y otros hechos, siempre ha contado con líderes, como también lo ha sido Joaquín El Chapo Guzmán; el hermano de éste, Aureliano El Guano Guzmán, y sus hijos, Los Chapitos.

“No (se prevé su caída). El Cártel de Sinaloa nunca ha tenido un líder como tal; o sea, siempre ha habido varios líderes. Es un cártel que tiene, digamos, como varias ramas. Una de ellas era Ismael El Mayo Zambada; el otro, El Chapo Guzmán; después, los hijos de El Chapo; El Guano, que también es hermano de El Chapo; otro de El Chapo, Isidro. Es decir, no puede estar terminado el cártel, porque hay varias cabezas de esto que fue en su momento el Cártel de Sinaloa. Entonces, todavía hay células y líderes delictivos muy importantes que tienen que ser detenidos”, declaró.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, ayer, en conferencia de prensa. Foto›Especial

No obstante, admitió que, derivado de las detenciones y operaciones contra el crimen organizado, se ha conseguido debilitar su capacidad. “Están mermadas ciertas facciones del Cártel de Sinaloa”, expresó.

En cuanto a los rumores sobre la presencia de otros grupos delincuenciales en Sinaloa, García Harfuch negó que se haya identificado algún indicio que lo corrobore o que pueda referir alianzas entre bandas del crimen organizado.

Explicó que, hasta ahora, lo único que se ha hallado son mantas donde se aseguraba la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en aquella entidad, pero sobre lo cual se descubrió que más bien eran hechas por los mismos grupos de Sinaloa para evitar la irrupción de otros.

“No ha habido ningún indicio de esta alianza entre estos grupos criminales; lo que hubo en su momento fueron mantas donde decían que ya estaban reforzando y que había personal del Cártel Jalisco en Sinaloa. Al momento, todo indica que eran de los mismos grupos de Sinaloa, como para amedrentar o hacer creer que así está, que había esta alianza. Al momento, no ha habido ninguna alianza ni ninguna detención que confirme que está, que hay una alianza”, dijo.

Mencionó que se mantiene el reforzamiento de la seguridad en la entidad, como lo ordenó la Presidenta Claudia Sheinbaum. Al respecto, Sheinbaum Pardo aseguró que hay coordinación y recordó que recientemente se trabajó para dotar de nuevas unidades policiacas, particularmente para el municipio de Culiacán, de donde destacó que se ha visto una reducción en el número de asesinatos registrados, así como de robo de vehículos.

“Culiacán, ahí va en la reducción de homicidios y de… Hoy también reportan que no sé cuántos robos en Sinaloa de autos; está disminuyendo el robo de autos en Sinaloa. Hubo un momento, hacia octubre, noviembre del año pasado, de que sí aumentaron los robos de vehículos, pero ahora van a la baja. El robo en carretera, que era una carretera difícil entre Culiacán y Mazatlán, también todo el operativo está funcionando”, dijo.

Aunado a esto, aseguró que el turismo a puntos como Mazatlán creció y ya comienza a “recuperarse la vida” en Sinaloa, situación pese a la cual, dijo, aún hay trabajo por hacer, como en el resto del país.

CSP inaugura módulo 11 del AICM

Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acudió este miércoles al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez”, para inaugurar el onceavo módulo que se mantuvo bajo remodelación más de tres meses.

Acudió acompañada del director de la terminal, el almirante Juan José Padilla, junto a quien recorrió el lugar para verificar los trabajos como cambio en muros, pisos y el mantenimiento que se le dio a la infraestructura. Esto formó parte de los trabajos de reacondicionamiento que iniciaron desde el año pasado y en el marco de las tareas con miras al Mundial 2026, que tendrá entre sus tres sedes a la Ciudad de México.

Se prevé que todos los trabajos concluyan en mayo del próximo año, para luego tomar una pausa. Las tareas se reanudarán en agosto de 2026, con plan de concluir el mantenimiento a finales de dicho año.