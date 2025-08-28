¡Se refiere a ella en la Mañanera

‘Qué bueno’, dice Sheinbaum sobre Laura Castillo propuesta para presidir Senado

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su visto bueno a la elección de la senadora Laura Itzel Castillo como propuesta de Morena para ser la próxima presidenta de la Mesa Directiva en la Cámara Alta

Laura Itzel Castillo.
Laura Itzel Castillo. Foto: Especial.
Por:
Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su visto bueno a la elección de la senadora Laura Itzel Castillo como propuesta de Morena para ser la próxima presidenta de la Mesa Directiva en la Cámara Alta.

Esta mañana, la bancada guinda dio a conocer su decisión y destacó a la legisladora por su trayectoria en la izquierda.

Al cierre de su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardofue consultada sobre esta decisión y expresó: “¡Qué bueno!”

TE RECOMENDAMOS:
Militantes de Morena.
Por unanimidad

Morena elige a Laura Itzel Castillo como su propuesta para la Mesa Directiva en el Senado

La destacó por ser hija del ingeniero y exlegislador Heberto Castillo.

“Un gran luchador social y un gran ingeniero. Y además, pues, un gran luchador social. Él formó en su momento el Partido Mexicano de los Trabajadores. Y Laura, pues, es también una gran luchadora social y qué bueno”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

La definición de la Mesa Directiva ocurrirá hasta el 29 de agosto y deberá ser una decisión acordada por el pleno.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
La Presidenta de México en Palacio Nacional.
"Muestra lo que es el PRIAN"

Sheinbaum califica a ‘Alito’ como porro por episodio violento en el Senado; ‘tienen que tranquilizarse’