‘Qué bueno’, dice Sheinbaum sobre Laura Castillo propuesta para presidir Senado

¡Se refiere a ella en la Mañanera

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su visto bueno a la elección de la senadora Laura Itzel Castillo como propuesta de Morena para ser la próxima presidenta de la Mesa Directiva en la Cámara Alta.

Esta mañana, la bancada guinda dio a conocer su decisión y destacó a la legisladora por su trayectoria en la izquierda.

Al cierre de su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardofue consultada sobre esta decisión y expresó: “¡Qué bueno!”

La destacó por ser hija del ingeniero y exlegislador Heberto Castillo.

“Un gran luchador social y un gran ingeniero. Y además, pues, un gran luchador social. Él formó en su momento el Partido Mexicano de los Trabajadores. Y Laura, pues, es también una gran luchadora social y qué bueno”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

La definición de la Mesa Directiva ocurrirá hasta el 29 de agosto y deberá ser una decisión acordada por el pleno.

