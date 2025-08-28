“Termina era de una Corte cuestionada por sentencias”

El último informe presentado el martes por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, fue considerado por la Presidenta Claudia Sheinbaum como el término de una era “muy cuestionada” por las resoluciones que emitió.

Comentó que algo que marcó al alto tribunal fueron la defensa de beneficios para algunos y las relaciones de nepotismo, por lo que con el arranque de los nuevos integrantes el próximo lunes será una nueva era.

“Terminó una era de la Corte y del Poder Judicial. Una era muy cuestionada por sus sentencias, por la corrupción, por la defensa de privilegios, por el nepotismo y a partir del primero de septiembre inicia una nueva era en el poder judicial, elegidos por el pueblo de México”, dijo.

644 asuntos turnados a la ministra fueron resueltos

Señaló que lo ocurrido en la SCJN no debe olvidarse, incluida la “transformación” que se dio, con referencia a la reforma y la elección por medio de la cual se eligió a quienes llegarán a ocupar los lugares: “Eso es lo que yo creo que tiene que quedar para nuestro país, es algo único. Una transformación muy profunda”.

Por separado, al rendir un informe de actividades de su gestión al concluir los trabajos de la actual integración de la Corte, la ministra Lenia Batres afirmó que “esta semana enterramos a este ominoso Poder Judicial”, al externar que a los nuevos juzgadores les tocará “la gran tarea” de construir la justicia.

“Adiós Poder Judicial neoliberal. Nos toca ahora la gran tarea de construir la justicia para las y los mexicanos, la justicia para el pueblo mexicano. Tenemos esa histórica oportunidad de encauzar a ese Poder del Estado, que se quedó al margen de la democracia en el país, al margen de la justicia y al margen mismo de la ley”, dijo.

Acompañada del ministro presidente electo, Hugo Aguilar, y la ministra electa María Estela Ríos, aseguró que ella fue la integrante de la Segunda Sala a la que más asuntos le fueron turnados, con 812, en sus 20 meses de trabajo, de los cuales resolvió en forma definitiva.