EU aplica doble apretón contra Cártel de Sinaloa

En el cerco de Estados Unidos al Cártel de Sinaloa, ayer le impuso un doble apretón, al ofrecer una recompensa millonaria por uno de Los Chapitos y, de manera simultánea, lanzar una alerta al sistema financiero de ese país por la operación de redes de lavado de dinero del grupo delictivo a través de empresas chinas.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

De acuerdo con la agencia estadounidense, Alfredo Guzmán y sus hermanos, que lideran a la facción Los Chapitos, tomaron el control del Cártel de Sinaloa (CDS), por lo cual, agregó, debe ser considerado “armado y peligroso”.

El Dato: El miércoles, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, dijo que el CDS mantiene varias facciones y figuras de mando, aunque debilitadas, por lo que no está extinto.

En sus redes sociales, el ICE publicó: “Recompensa de 10 millones por información que conduzca al arresto/condena de Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del infame Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Él y sus hermanos, Los Chapitos, tomaron el control de la facción de El Chapo en el Cártel de Sinaloa, y debe ser considerado armado y peligroso. Contáctenos al 520-335-7315”.

Apenas hace dos semanas, el Servicio de Control también ofreció 10 millones de dólares por información que lleve a la detención del hermano de Alfredo, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias Tocayo o Chapito, quien es originario de Culiacán, Sinaloa.

En tanto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una alerta a las instituciones financieras del país para detectar posibles redes de lavado de dinero de cárteles mexicanos que utilizan empresas chinas, las cuales mueven más de 312 mil millones de dólares vinculados al narcotráfico, fentanilo, fraude y trata de personas.

La Red de Control de Delitos Financieros (Fincen) del Departamento pidió a bancos, corredores de bolsa y otros actores estar atentos a los movimientos de dichas redes chinas de lavado de dinero (CMLN, por sus siglas en inglés), que representan una amenaza significativa para el sistema financiero estadounidense.

En un análisis publicado por la Fincen sobre las tendencias financieras, se dio a conocer el alcance de las operaciones ilícitas, ya que, entre 2020 y 2024, las instituciones estadounidenses presentaron 137 mil 153 reportes de actividades sospechosas relacionadas con las redes chinas de lavado de dinero.

Los CMLN son profesionales en el blanqueo de dinero que se han vuelto esenciales para los cárteles con sede en México. La relación se alimenta de las restricciones cambiarias tanto en México como en China, destacó el reporte.

Añadió que el modo de operación consiste en que las redes chinas compran el “dinero sucio” a los cárteles mexicanos, y luego se los revenden a ciudadanos chinos que buscan mover su fortuna fuera del país.

El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento, John K. Hurley, advirtió que estas redes “permiten a los cárteles envenenar a estadounidenses con fentanilo, llevar a cabo tráfico de personas y causar estragos en comunidades”.

Confirman visita de Rubio al país la próxima semana

› Por Sergio Ramírez

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará a México la próxima semana para atender las medidas inmediatas que permitan desmantelar los cárteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la migración ilegal, reducir el déficit comercial y contrarrestar a los actores malignos extracontinentales.

Así lo confirmó Thomas Pigott, viceportavoz principal del Departamento de Estado, a través de un comunicado. Informó que además de México, la gira por América Latina incluye Ecuador, del 2 al 4 de septiembre próximos, para impulsar las prioridades clave de EU.

Entre las actividades que desarrollará el secretario Marco Rubio en nuestro país, se prevé una reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, además de que se firmaría un acuerdo de seguridad entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

El Tip: El acuerdo abordará temas clave como el combate al tráfico de fentanilo y la seguridad fronteriza, sin comprometer la soberanía.

Pigott indicó que este cuarto viaje a Latinoamérica “demuestra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de proteger sus fronteras, neutralizar las amenazas narcoterroristas a nuestro país y garantizar la igualdad de condiciones para las empresas estadounidenses”.

Agregó que los encuentros del secretario Rubio profundizarán los lazos bilaterales con México y Ecuador y fomentarán un reparto más amplio de las cargas en toda la región de América Latina.

El funcionario escribió en su cuenta de X, que el compromiso sostenido de estos temas de seguridad, es crucial para impulsar la agenda de política exterior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de “América Primero”.

El secretario de Estado, Marco Rubio (izq.), con el canciller Juan Ramón de la Fuente, en reunión el 27 de febrero pasado. Foto›Especial

Un alto funcionario del Departamento de Estado dijo que EU espera avanzar en sus prioridades para la región: poner fin a la inmigración ilegal, desmantelar los carteles y contrarrestar la influencia de China.

Señaló que no esperan “ningún avance político drástico” del viaje. “No se trata de eso, sino de esperar algunas acciones concretas que impulsen la agenda”, declaró, sin dar más detalles sobre esas acciones.

Rubio ha viajado con mayor frecuencia al hemisferio occidental durante su gestión como el principal diplomático estadounidense. Éste será su cuarto viaje a la región.