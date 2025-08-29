Firman México-Brasil acuerdos comerciales, agrícolas...

Los gobiernos de México y Brasil firmaron este jueves diversos acuerdos comerciales y de inversión, así como los referentes a temas de agricultura, salud y energía, en el marco de la visita del vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, a la Presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el vicepresidente Alckim y el canciller Juan Ramón de la Fuente suscribieron la Declaración Conjunta para el seguimiento de los convenios entre ambas naciones ante la mandataria mexicana, quien fungió como testigo de honor.

Sheinbaum Pardo recibió ayer al mediodía al representante de Luiz Inácio Lula da Silva, así como a varios ministros, funcionarios y empresarios brasileños.

50 por ciento de aranceles impuso EU a Brasil

El presidente brasileño agradeció a su contraparte mexicana, Claudia Sheinbaum, por haber recibido a la delegación de su país. “Esperamos que esta visita fortalezca aún más las relaciones entre México y Brasil”, escribió en su cuenta de X.

La SRE detalló que los documentos suscritos son: un memorando de entendimiento sobre cooperación entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México.

Otro sobre cooperación en materia de promoción de inversiones y fortalecimiento de capacidades, entre la secretaría de Economía mexicana y la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones de Brasil.

El tercer documento fue la declaración de intención en materia de cooperación bilateral sobre producción y uso de biocombustibles entre la Secretaría de Energía y el gobierno de la República Federativa del Brasil.

Un memorando más de entendimiento en torno a la cooperación en el campo de la regulación sanitaria entre la Secretaría de Salud de México, a través de la Cofepris, y la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria del país sudamericano.

El quinto documento es otro convenio de entendimiento entre Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) y la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil.

“Dichos acuerdos son el reflejo de la voluntad de ambos países por fortalecer su relación y la cooperación en ámbitos prioritarios, a partir de su afinidad, su complementariedad y compromiso con el bienestar de sus pueblos”, señaló la Cancillería.